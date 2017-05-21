Мелания Трамп произвела фурор своим нарядом в Саудовской Аравии

20 мая президент США Дональд Трамп и его жена Мелания отправились в первую официальную заграничную поездку — супруги прилетели в Саудовскую Аравию. Вопреки мусульманским традициям, американская первая леди не стала надевать на голову платок, за что ее раскритиковали западные СМИ.
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Не успела Мелания выйти из самолета, как все взоры были прикованы к ней.
Вопреки ожиданиям,
она не стала покрывать голову платком. Хотя еще не так давно ее муж открыто критиковал Мишель Обаму, которая поступила точно также,
будучи первой леди США.
В остальном же образ жены американского лидера не вызвал никаких нареканий —
она выглядела сдержанно и профессионально. Мелания надела черный комбинезон Stella McCartney, дополнив аутфит массивным золотым ремнем и ожерельем.
Фото: AP/ScanPix
Но настоящий фурор первая леди произвела вечером, когда вместе с мужем отправилась на торжественный ужин во дворец Мурабба.
Мелания нарядилась в длинное платье-кейп цвета фуксии. Образ дополнили классические лодочки в тон наряда и бриллиантовое колье.
Фото: REUTERS/ScanpixЕще по этой теме