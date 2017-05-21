Мелания Трамп произвела фурор своим нарядом в Саудовской Аравии

20 мая президент США Дональд Трамп и его жена Мелания отправились в первую официальную заграничную поездку — супруги прилетели в Саудовскую Аравию. Вопреки мусульманским традициям, американская первая леди не стала надевать на голову платок, за что ее раскритиковали западные СМИ.

Не успела Мелания выйти из самолета, как все взоры были прикованы к ней.

Вопреки ожиданиям,

она не стала покрывать голову платком. Хотя еще не так давно ее муж открыто критиковал Мишель Обаму, которая поступила точно также,

будучи первой леди США.

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В остальном же образ жены американского лидера не вызвал никаких нареканий —

она выглядела сдержанно и профессионально. Мелания надела черный комбинезон Stella McCartney, дополнив аутфит массивным золотым ремнем и ожерельем.

Фото: AP/ScanPix

Но настоящий фурор первая леди произвела вечером, когда вместе с мужем отправилась на торжественный ужин во дворец Мурабба.

Мелания нарядилась в длинное платье-кейп цвета фуксии. Образ дополнили классические лодочки в тон наряда и бриллиантовое колье.

Фото: REUTERS/Scanpix



























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