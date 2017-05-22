Эрнест Гулбис обручился с российской моделью

Лучший теннисист Латвии Эрнест Гулбис в конце прошлой недели обручился со своей подругой - моделью российского происхождения Тамарой Копалешвили, пишет Apollo.

Копалешвили сообщила о радостном событии в социальной сети Facebook.

Пара встречается уже год - о начале отношений они сообщили в апреле прошлого года.

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Согласно информации профиля Тамары в Facebook, она родилась в Москве, какое-то время жила в Нью-Йорке, США, а сейчас она работает руководителем отдела общественных отношений интеллектуального пресс-издания «Rīgas Laiks».