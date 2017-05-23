Мелания Трамп спровоцировала скандал в аэропорту Тель-Авива

Вечером 22 мая президент и первая леди США прибыли в Израиль с официальным визитом. Во время приветствия в аэропорту Тель-Авива Мелания оттолкнула протянутую к ней руку Дональда, и этот момент, зафиксированный множеством видеокамер, вызвал большой общественный резонанс.

В Сети активно обсуждается семейная сцена, разыгравшаяся между Дональдом Трампом и его супругой в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве.

Не успели высокопоставленные гости Израиля сойти с трапа самолета, как тут же дали новый повод для слухов о проблемах в их отношениях.

На опубликованном многими мировыми СМИ ролике видно, как Дональд пытается взять жену за руку, а та резко отдергивает ладонь и даже, по мнению большинства Интернет-пользователей, слегка бьет по пальцам мужа в ответ.

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Возможно, Мелания всего лишь сочла неуместным такое проявление чувств на публике, однако многие комментаторы расценили ее поведение как еще одно доказательство того, что в браке Трампов не все ладно.

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Напомним, после инаугурации 45-го президента США

кадры с супругой главы страны Меланией Трамп, на которых она выглядела грустной и задумчивой, облетели Интернет

и породили соответствующий мем, а также хэштеги #SadMelania и #FreeMelania («Освободите Меланию»).

ЧИТАЙ НА TVNET: Почему Дональд Трамп не спит со своей женой























































































Aizvērt В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA REUTERS/AFP/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/AFP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA











































Aizvērt Визит Мелании Трамп в Саудовскую Аравию AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

































Aizvērt Первая леди США Мелания Трамп в молодости Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press















































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