Мелания Трамп спровоцировала скандал в аэропорту Тель-Авива

Вечером 22 мая президент и первая леди США прибыли в Израиль с официальным визитом. Во время приветствия в аэропорту Тель-Авива Мелания оттолкнула протянутую к ней руку Дональда, и этот момент, зафиксированный множеством видеокамер, вызвал большой общественный резонанс.
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В Сети активно обсуждается семейная сцена, разыгравшаяся между Дональдом Трампом и его супругой в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве.
Не успели высокопоставленные гости Израиля сойти с трапа самолета, как тут же дали новый повод для слухов о проблемах в их отношениях.
На опубликованном многими мировыми СМИ ролике видно, как Дональд пытается взять жену за руку, а та резко отдергивает ладонь и даже, по мнению большинства Интернет-пользователей, слегка бьет по пальцам мужа в ответ.
Возможно, Мелания всего лишь сочла неуместным такое проявление чувств на публике, однако многие комментаторы расценили ее поведение как еще одно доказательство того, что в браке Трампов не все ладно.
Видео:
Напомним, после инаугурации 45-го президента США
кадры с супругой главы страны Меланией Трамп, на которых она выглядела грустной и задумчивой, облетели Интернет
и породили соответствующий мем, а также хэштеги #SadMelania и #FreeMelania («Освободите Меланию»).
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