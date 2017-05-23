Мелания Трамп спровоцировала скандал в аэропорту Тель-Авива

Мелания Трамп
 

Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Вечером 22 мая президент и первая леди США прибыли в Израиль с официальным визитом. Во время приветствия в аэропорту Тель-Авива Мелания оттолкнула протянутую к ней руку Дональда, и этот момент, зафиксированный множеством видеокамер, вызвал большой общественный резонанс.

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В Сети активно обсуждается семейная сцена, разыгравшаяся между Дональдом Трампом и его супругой в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве.

Не успели высокопоставленные гости Израиля сойти с трапа самолета, как тут же дали новый повод для слухов о проблемах в их отношениях.

На опубликованном многими мировыми СМИ ролике видно, как Дональд пытается взять жену за руку, а та резко отдергивает ладонь и даже, по мнению большинства Интернет-пользователей, слегка бьет по пальцам мужа в ответ.

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Возможно, Мелания всего лишь сочла неуместным такое проявление чувств на публике, однако многие комментаторы расценили ее поведение как еще одно доказательство того, что в браке Трампов не все ладно.

Видео:

Визит президента США Дональда Трампа в Израиль

Фото: Визит президента США Дональда Трампа в Израиль0

Напомним, после инаугурации 45-го президента США

кадры с супругой главы страны Меланией Трамп, на которых она выглядела грустной и задумчивой, облетели Интернет

и породили соответствующий мем, а также хэштеги #SadMelania и #FreeMelania («Освободите Меланию»).

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В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа

Фото: В США начались мероприятия в рамках инаугурации Трампа1

Визит Мелании Трамп в Саудовскую Аравию

Фото: Визит Мелании Трамп в Саудовскую Аравию0

Первая леди США Мелания Трамп в молодости

Фото: Первая леди США Мелания Трамп в молодости0

Стиль первой леди США Мелании Трамп

Фото: Стиль первой леди США Мелании Трамп0

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