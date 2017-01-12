До неприличия роскошной жизнью жены российского олигарха заинтересовались мировые СМИ

За последнюю неделю о 25-летней супруге самарского олигарха Ксении Царицыной написали, кажется, все российские СМИ. Настал черед западной прессы: британские издания тоже заинтересовались моделью, ведущей уж слишком роскошный образ жизни.
- Как живется самой юной миллиардерше в мире 28 апреля 2017 г.
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Ксения Царицына рискует стать международной знаменитостью: в последнее время мировые СМИ только успевают рассказывать о ней своим читателям. Следом за публикациями во всевозможных российских изданиях новости о жене самарского бизнесмена появились и в зарубежной прессе. Так, на днях британский портал Mail Online разместил самые провокационные снимки модели и пригласил читателей к обсуждению кольца с огромным бриллиантом, подаренного девушке любимым супругом.
По подсчетам журналистов онлайн-ресурса, подобное украшение обошлось олигарху Алексею Шаповалову в 7 миллионов фунтов стерлингов.
Видео:
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Ксения Царицына регулярно делится с фолловерами яркими снимками, демонстрируя, какой роскошный образ жизни ведет.
Девушка много путешествует по миру, но большую часть времени, судя по фото в соцсетях, проводит в Дубае.
А еще модель регулярно принимает участие в откровенных фотосессиях. В Instagram на нее подписанs 200 тысяч человек.
ЧИТАЙ НА TVNET: Как живет жена российского олигарха: dolce vita в Дубае
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
«Нарциссизм не лечится», — говорит Ксения о самой себе и признается, что ее супруг, самарский олигарх Алексей Шаповалов, никогда не был скуп на подарки.
На внезапно возросший интерес к своей персоне Царицина пока никак не реагирует. Интересно, знает ли девушка, что про нее пишут уже и на Западе?
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала ЗДЕСЬ
Фото из Instagram:
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