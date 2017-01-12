До неприличия роскошной жизнью жены российского олигарха заинтересовались мировые СМИ

За последнюю неделю о 25-летней супруге самарского олигарха Ксении Царицыной написали, кажется, все российские СМИ. Настал черед западной прессы: британские издания тоже заинтересовались моделью, ведущей уж слишком роскошный образ жизни.

Ксения Царицына рискует стать международной знаменитостью: в последнее время мировые СМИ только успевают рассказывать о ней своим читателям. Следом за публикациями во всевозможных российских изданиях новости о жене самарского бизнесмена появились и в зарубежной прессе. Так, на днях британский портал Mail Online разместил самые провокационные снимки модели и пригласил читателей к обсуждению кольца с огромным бриллиантом, подаренного девушке любимым супругом.

По подсчетам журналистов онлайн-ресурса, подобное украшение обошлось олигарху Алексею Шаповалову в 7 миллионов фунтов стерлингов.

Видео:

70k A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Apr 10, 2017 at 9:49am PDT

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала ЗДЕСЬ

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Ксения Царицына регулярно делится с фолловерами яркими снимками, демонстрируя, какой роскошный образ жизни ведет.

Девушка много путешествует по миру, но большую часть времени, судя по фото в соцсетях, проводит в Дубае.

А еще модель регулярно принимает участие в откровенных фотосессиях. В Instagram на нее подписанs 200 тысяч человек.

ЧИТАЙ НА TVNET: Как живет жена российского олигарха: dolce vita в Дубае

Фото из Instagram:

@kbmood ❤❤❤amazing A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 21, 2017 at 12:24pm PDT

Фото из Instagram:

Как вам погодка в Дубай? Соскучились по солнышку?😊😆 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Mar 28, 2017 at 1:05am PDT

«Нарциссизм не лечится», — говорит Ксения о самой себе и признается, что ее супруг, самарский олигарх Алексей Шаповалов, никогда не был скуп на подарки.

На внезапно возросший интерес к своей персоне Царицина пока никак не реагирует. Интересно, знает ли девушка, что про нее пишут уже и на Западе?

Фото из Instagram:

Нарциссизм не лечится?👳🏾😋💗 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 17, 2017 at 11:59am PDT

Фото из Instagram:

❤рррр @dresscode.gallery A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 15, 2017 at 6:28am PDT

Фото из Instagram:

Мечта заката💗 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Apr 27, 2017 at 1:26pm PDT

Фото из Instagram:

жизнь моя жестянка😯 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Feb 2, 2017 at 8:56am PST

Фото из Instagram:

💂🏽 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Jan 29, 2017 at 11:08am PST

Фото из Instagram:

Прекрасное место для фото, но не больше😎 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Jan 16, 2017 at 8:13am PST

Фото из Instagram:

😘 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Jan 12, 2017 at 4:45am PST

Фото из Instagram:

Где мой пэрсик? A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 19, 2017 at 12:03am PDT

Фото из Instagram:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала ЗДЕСЬ

Фото из Instagram:

Типа балерина👳🏾😂 @yakubowitch_official A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 16, 2017 at 9:22am PDT

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