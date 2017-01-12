До неприличия роскошной жизнью жены российского олигарха заинтересовались мировые СМИ

 

За последнюю неделю о 25-летней супруге самарского олигарха Ксении Царицыной написали, кажется, все российские СМИ. Настал черед западной прессы: британские издания тоже заинтересовались моделью, ведущей уж слишком роскошный образ жизни.

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Ксения Царицына рискует стать международной знаменитостью: в последнее время мировые СМИ только успевают рассказывать о ней своим читателям. Следом за публикациями во всевозможных российских изданиях новости о жене самарского бизнесмена появились и в зарубежной прессе. Так, на днях британский портал Mail Online разместил самые провокационные снимки модели и пригласил читателей к обсуждению кольца с огромным бриллиантом, подаренного девушке любимым супругом.

По подсчетам журналистов онлайн-ресурса, подобное украшение обошлось олигарху Алексею Шаповалову в 7 миллионов фунтов стерлингов.

Видео:

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Ксения Царицына регулярно делится с фолловерами яркими снимками, демонстрируя, какой роскошный образ жизни ведет.

Девушка много путешествует по миру, но большую часть времени, судя по фото в соцсетях, проводит в Дубае.

А еще модель регулярно принимает участие в откровенных фотосессиях. В Instagram на нее подписанs 200 тысяч человек.

ЧИТАЙ НА TVNET: Как живет жена российского олигарха: dolce vita в Дубае

Фото из Instagram:

@kbmood ❤❤❤amazing

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Фото из Instagram:

Как вам погодка в Дубай? Соскучились по солнышку?😊😆

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«Нарциссизм не лечится», — говорит Ксения о самой себе и признается, что ее супруг, самарский олигарх Алексей Шаповалов, никогда не был скуп на подарки.

На внезапно возросший интерес к своей персоне Царицина пока никак не реагирует. Интересно, знает ли девушка, что про нее пишут уже и на Западе?

Фото из Instagram:

Нарциссизм не лечится?👳🏾😋💗

A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on

Фото из Instagram:

❤рррр @dresscode.gallery

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Фото из Instagram:

Мечта заката💗

A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on

Фото из Instagram:

жизнь моя жестянка😯

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Фото из Instagram:

💂🏽

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Фото из Instagram:

Прекрасное место для фото, но не больше😎

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Фото из Instagram:

😘

A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on

Фото из Instagram:

Где мой пэрсик?

A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on

Фото из Instagram:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала ЗДЕСЬ

Фото из Instagram:

Типа балерина👳🏾😂 @yakubowitch_official

A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on

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