Красивая пара латвийских миллионеров распалась?

Известные персоны Латвии судачат о том, что предпрниматели Ирена Пулкинен и Оскар Барщевскис, которых давно считают парой, поссорились, пишет журнал «Kas Jauns». Знающие люди говорят, что они уже больше месяца не вместе.

И Ирена, и Оскар только летом бывают в Латвии, а холодные месяцы предпочитают проводить там, где светит солнце и не надо кутаться в теплую одежду.

Издание сообщает, что

во время одного из круизов Оскару приглянулась некая зажиточная канадка, которая пригласила бизнесмена к себе в гости, оплатив все дорожные расходы.

Это рассердило Ирену, что и стало причиной ссоры.

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Сама бизнесвумен, узнав про слухи, сообщила, что

в Латвии она находится только несколько месяцев в году и всегда, возвращаясь, узнает про себя интересные новости.

Более десяти лет ее «выдают замуж за друзей, любовников подруг, бизнес-партнеров и разводят с несуществующими мужьями».

С друзьями на фестивале Лаймы Вайкуле (Юрмала, 2016 г.). Фото: Наурис Гаркаклис

Ирена добавляет, что

она уже 31 год замужем за финским предпринимателем Эско Пулкиненом, на днях они созванивались, и муж не дал ей ни малейшего повода думать, что он хочет развода.

Говоря об Оскаре, Ирена упомянула, что они хорошие друзья и вместе путешествуют, отмечают праздники, несколько зимних месяцев провели на островах Карибского моря. И если Оскар женится, то она будет только рада и подарит ему мотоцикл-мечту, который обещала в качестве свадебного презента.

На фестивале Лаймы Вайкуле (Юрмала, 2016 г.). Фото: Наурис Гаркаклис

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