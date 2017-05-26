Красивая пара латвийских миллионеров распалась?

Известные персоны Латвии судачат о том, что предпрниматели Ирена Пулкинен и Оскар Барщевскис, которых давно считают парой, поссорились, пишет журнал «Kas Jauns». Знающие люди говорят, что они уже больше месяца не вместе.
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И Ирена, и Оскар только летом бывают в Латвии, а холодные месяцы предпочитают проводить там, где светит солнце и не надо кутаться в теплую одежду.
Издание сообщает, что
во время одного из круизов Оскару приглянулась некая зажиточная канадка, которая пригласила бизнесмена к себе в гости, оплатив все дорожные расходы.
Это рассердило Ирену, что и стало причиной ссоры.
Сама бизнесвумен, узнав про слухи, сообщила, что
в Латвии она находится только несколько месяцев в году и всегда, возвращаясь, узнает про себя интересные новости.
Более десяти лет ее «выдают замуж за друзей, любовников подруг, бизнес-партнеров и разводят с несуществующими мужьями».
С друзьями на фестивале Лаймы Вайкуле (Юрмала, 2016 г.). Фото: Наурис Гаркаклис
Ирена добавляет, что
она уже 31 год замужем за финским предпринимателем Эско Пулкиненом, на днях они созванивались, и муж не дал ей ни малейшего повода думать, что он хочет развода.
Говоря об Оскаре, Ирена упомянула, что они хорошие друзья и вместе путешествуют, отмечают праздники, несколько зимних месяцев провели на островах Карибского моря. И если Оскар женится, то она будет только рада и подарит ему мотоцикл-мечту, который обещала в качестве свадебного презента.
На фестивале Лаймы Вайкуле (Юрмала, 2016 г.). Фото: Наурис ГаркаклисЕще по этой теме