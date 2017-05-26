Красивая пара латвийских миллионеров распалась?

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Известные персоны Латвии судачат о том, что предпрниматели Ирена Пулкинен и Оскар Барщевскис, которых давно считают парой, поссорились, пишет журнал «Kas Jauns». Знающие люди говорят, что они уже больше месяца не вместе.

Еще по этой теме

И Ирена, и Оскар только летом бывают в Латвии, а холодные месяцы предпочитают проводить там, где светит солнце и не надо кутаться в теплую одежду.

Издание сообщает, что

во время одного из круизов Оскару приглянулась некая зажиточная канадка, которая пригласила бизнесмена к себе в гости, оплатив все дорожные расходы.

Это рассердило Ирену, что и стало причиной ссоры.

Реклама

Сама бизнесвумен, узнав про слухи, сообщила, что

в Латвии она находится только несколько месяцев в году и всегда, возвращаясь, узнает про себя интересные новости.

Более десяти лет ее «выдают замуж за друзей, любовников подруг, бизнес-партнеров и разводят с несуществующими мужьями».

С друзьями на фестивале Лаймы Вайкуле (Юрмала, 2016 г.)С друзьями на фестивале Лаймы Вайкуле (Юрмала, 2016 г.). Фото: Наурис Гаркаклис

Ирена добавляет, что

она уже 31 год замужем за финским предпринимателем Эско Пулкиненом, на днях они созванивались, и муж не дал ей ни малейшего повода думать, что он хочет развода.

Говоря об Оскаре, Ирена упомянула, что они хорошие друзья и вместе путешествуют, отмечают праздники, несколько зимних месяцев провели на островах Карибского моря. И если Оскар женится, то она будет только рада и подарит ему мотоцикл-мечту, который обещала в качестве свадебного презента.

На фестивале Лаймы Вайкуле (Юрмала, 2016 г.)На фестивале Лаймы Вайкуле (Юрмала, 2016 г.). Фото: Наурис Гаркаклис

Еще по этой теме
Почему богатейший мужчина Латвии не носит на пальце обручальное кольцо?

Почему богатейший мужчина Латвии не носит на пальце обручальное кольцо?

Уна Гаваре вернулась в Латвию, чтобы выкинуть из дома отца своих 7 детей

Уна Гаваре вернулась в Латвию, чтобы выкинуть из дома отца своих 7 детей

Почему экс-министр Юрканс не может жениться на своей возлюбленной?

Почему экс-министр Юрканс не может жениться на своей возлюбленной?


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR

reklama.vesti.lv

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова Showbiz

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова

Соцсети кипят: Они разводят тараканов и нищету Новости

Соцсети кипят: Они разводят тараканов и нищету

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

В Сеть «утекли» первые подробности о Galaxy S9 Hi-Tech

В Сеть «утекли» первые подробности о Galaxy S9

Машину с пончиками атаковал голодный медведь Hi-Tech

Машину с пончиками атаковал голодный медведь

Жизнь

Отношения

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 