Названа самая сексуальная женщина года: кто она - вас удивит!

Американский мужской журнал Maxim опубликовал имя девушки, которая возглавила его ежегодный топ-100 самых сексуальных красоток. Кто же обошел целую сотню эффектных, талантливых и притягательных знаменитостей?

На днях 20-летняя модель Хейли Болдуин выложила в свой Instagram снимок обложки свежего номера американского мужского журнала Maxim, которую она же и украсила, и объявила, что стала самой сексуальной женщиной 2017 года по версии редакции этого издания.

«Ничего себе, спасибо! Если бы люди знали, насколько я на самом деле странная и неуклюжая…» — написала блондинка в своем микроблоге.

Этот пост быстро набрал более 200 тысяч «лайков» и сотни комплиментов от фолловеров мисс Болдуин.

Фото из Instagram:

number 1. 👀my @maximmag hot 100 cover shot by @gilles_bensimon thank you Maxim! If only people knew how clumsy and quirky I really am lol 🙈😇 A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on May 23, 2017 at 7:49am PDT

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Хейли Болдуин — дочь актера Стивена Болдуина, тусовщица, одна из самых известных it-girls и модель с прекрасной фигурой.

Девушка часто принимает участие в откровенных фотосессиях и обожает делать селфи.





















































Aizvērt Модель Хейли Болдуин AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







Свой выбор редакторы Maxim объяснили так: «Она немного задира и провокатор,

за ее романом с Джастином Бибером, который в итоге окрестили не более чем пиаром, следил весь мир, а ее высказывания в Twitter и Instagram всегда звучат как вызов

(«Да, я беременна! От Кендалл Дженнер», - заявила она однажды)».

Напомним, в прошлом году самой сексуальной стала модель Victoria’s Secret и возлюбленная Кристен Стюарт Стелла Максвелл.





























Aizvērt Один из «ангелов» Victoria’s Secret Стелла Максвелл TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram TT NYHETSBYRN/Reuter/instagram







А вы согласны с выбором американского Maxim?

Фото из Instagram:

🥀 A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on May 17, 2017 at 11:01am PDT

Фото из Instagram:

. @damon_baker A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on Apr 25, 2017 at 7:18pm PDT

Фото из Instagram:

Fresh faced from inside my @elleusa cover 😁 shot by @terrytsiolis and styled by @samiranasr A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on Apr 11, 2017 at 6:30pm PDT

Фото из Instagram:

@inprint_magazine A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on Mar 24, 2017 at 12:40pm PDT

Фото из Instagram:

Hey👋🏼 A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on Mar 14, 2017 at 7:30pm PDT

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