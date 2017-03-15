Названа самая сексуальная женщина года: кто она - вас удивит!

 

Фото: EPA/Scanpix

Американский мужской журнал Maxim опубликовал имя девушки, которая возглавила его ежегодный топ-100 самых сексуальных красоток. Кто же обошел целую сотню эффектных, талантливых и притягательных знаменитостей?

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На днях 20-летняя модель Хейли Болдуин выложила в свой Instagram снимок обложки свежего номера американского мужского журнала Maxim, которую она же и украсила, и объявила, что стала самой сексуальной женщиной 2017 года по версии редакции этого издания.

«Ничего себе, спасибо! Если бы люди знали, насколько я на самом деле странная и неуклюжая…» — написала блондинка в своем микроблоге.

Этот пост быстро набрал более 200 тысяч «лайков» и сотни комплиментов от фолловеров мисс Болдуин.

Фото из Instagram:

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Хейли Болдуин — дочь актера Стивена Болдуина, тусовщица, одна из самых известных it-girls и модель с прекрасной фигурой.

Девушка часто принимает участие в откровенных фотосессиях и обожает делать селфи.

Модель Хейли Болдуин

Фото: Модель Хейли Болдуин0

Свой выбор редакторы Maxim объяснили так: «Она немного задира и провокатор,

за ее романом с Джастином Бибером, который в итоге окрестили не более чем пиаром, следил весь мир, а ее высказывания в Twitter и Instagram всегда звучат как вызов

(«Да, я беременна! От Кендалл Дженнер», - заявила она однажды)».

Напомним, в прошлом году самой сексуальной стала модель Victoria’s Secret и возлюбленная Кристен Стюарт Стелла Максвелл.

Один из «ангелов» Victoria’s Secret Стелла Максвелл

Фото: Один из «ангелов» Victoria’s Secret Стелла Максвелл0

А вы согласны с выбором американского Maxim?

Фото из Instagram:

🥀

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Фото из Instagram:

. @damon_baker

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Фото из Instagram:

Fresh faced from inside my @elleusa cover 😁 shot by @terrytsiolis and styled by @samiranasr

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Фото из Instagram:

@inprint_magazine

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Фото из Instagram:

Hey👋🏼

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