Названа самая сексуальная женщина года: кто она - вас удивит!

Американский мужской журнал Maxim опубликовал имя девушки, которая возглавила его ежегодный топ-100 самых сексуальных красоток. Кто же обошел целую сотню эффектных, талантливых и притягательных знаменитостей?
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На днях 20-летняя модель Хейли Болдуин выложила в свой Instagram снимок обложки свежего номера американского мужского журнала Maxim, которую она же и украсила, и объявила, что стала самой сексуальной женщиной 2017 года по версии редакции этого издания.
«Ничего себе, спасибо! Если бы люди знали, насколько я на самом деле странная и неуклюжая…» — написала блондинка в своем микроблоге.
Этот пост быстро набрал более 200 тысяч «лайков» и сотни комплиментов от фолловеров мисс Болдуин.
Фото из Instagram:
Хейли Болдуин — дочь актера Стивена Болдуина, тусовщица, одна из самых известных it-girls и модель с прекрасной фигурой.
Девушка часто принимает участие в откровенных фотосессиях и обожает делать селфи.
Свой выбор редакторы Maxim объяснили так: «Она немного задира и провокатор,
за ее романом с Джастином Бибером, который в итоге окрестили не более чем пиаром, следил весь мир, а ее высказывания в Twitter и Instagram всегда звучат как вызов
(«Да, я беременна! От Кендалл Дженнер», - заявила она однажды)».
Напомним, в прошлом году самой сексуальной стала модель Victoria’s Secret и возлюбленная Кристен Стюарт Стелла Максвелл.
А вы согласны с выбором американского Maxim?
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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