Смотрите, где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц

 

Фото: Vida Press/Splash, AP/Scanpix

Как известно, в минувшие выходные, 20 мая, в Великобритании состоялась свадьба года - бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы и миллионера Джеймса Мэттьюса. Торжества прошли с поистине королевским размахом, а менее чем через сутки, как и положено молодоженам, Пиппа и Джеймс отправились в медовый месяц на росклшную виллу, стоимость аренды которой исчисляется тысячами долларов за ночь.

Счастливые молодые были замечены в аэропорту Лондона, откуда, как выяснили журналисты, держали путь на уединенный остров атолла Тетиароа, входящий в состав архипелага во Французской Полинезии.

Этот красивейший в мире курорт носит название «The Brando» - в честь легендарного голливудского актера Марлона Брандо.

Он был открыт 1 июля 2014 года, к 10-й годовщине со дня смерти непревзойденного исполнителя главной роли в картине «Крестный отец», на одном из двенадцати островов атолла, приобретенного Марлоном Брандо много лет назад под впечатлением от съемок на живописных просторах Таити.

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Место это уже давно облюбовали многие знаменитости, предпочитающие отдых вдали от посторонних глаз.

Площадь острова, омываемого водами Тихого океана, всего шесть квадратных километров, там расположены 35 эксклюзивных вилл,

на одной из которых и остановили свой выбор Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс.

Самая роскошная вилла на острове имеет площадь 246 квадратных метров и приватный бассейн, а стоимость ее аренды составляет 11 тысяч долларов США.

Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц

Фото: Где Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс проводят медовый месяц0

Роскошная свадьба Пиппы Миддлтон

Фото: Роскошная свадьба Пиппы Миддлтон0

Королевская свадьба года: Пиппа и Джеймс

Фото: Королевская свадьба года: Пиппа и Джеймс0

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