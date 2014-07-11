Девушка и небо: 23-летняя Мария управляет самолетами с сотней пассажиров

В 23 года не каждая девушка умеет водить автомобиль. А вот 23-летняя россиянка Мария Федорова уже в столь юном возрасте умеет водить… целый самолет!

Девушка является самым молодым пилотом компании «Аэрофлот» и первой женщиной, севшей за штурвал авиалайнера Sukhoi Superjet 100.

Мария работает вторым пилотом и за все время работы налетала уже более 300 часов.]

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#crj200#акбарсаэро#казань#uwkb A post shared by ✌️девочка-летчик(с) (@mariaalexseevna) on Jul 11, 2014 at 7:53am PDT

Интересно, что

девушку никогда не тянуло в небо и в качества пассажира Мария летала очень мало,

лишь несколько раз на отдых по время учебы.

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#pilotslife A post shared by ✌️девочка-летчик(с) (@mariaalexseevna) on Oct 6, 2016 at 4:22am PDT

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2008 год. Такие молодые))) #кскРайдер#Базальт A post shared by ✌️девочка-летчик(с) (@mariaalexseevna) on Oct 13, 2014 at 2:17pm PDT

Летать - это была мечта у ее отца, но ему не удалось ее реализовать. Так, что дочка исполнила отцовскую мечту, отравившись на большой железной птице в небо.

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A post shared by ✌️девочка-летчик(с) (@mariaalexseevna) on Aug 20, 2016 at 7:58am PDT

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