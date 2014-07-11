Девушка и небо: 23-летняя Мария управляет самолетами с сотней пассажиров

В 23 года не каждая девушка умеет водить автомобиль. А вот 23-летняя россиянка Мария Федорова уже в столь юном возрасте умеет водить… целый самолет!
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Девушка является самым молодым пилотом компании «Аэрофлот» и первой женщиной, севшей за штурвал авиалайнера Sukhoi Superjet 100.
Мария работает вторым пилотом и за все время работы налетала уже более 300 часов.]
Welcome to my office #avporn#aviation#aeroflot#ssj100#rrj95#aviation Напишу сегодня о технологическом графике. На работу я прихожу примерно за 2 часа до вылета. Первым делом прохожу медицину, потом иду получать полётную документацию и начинаю подготовку к рейсу с изучения технического состояния воздушного судна, погоды, NOTAM и знакомлюсь с flight plan. После того, как командир принимает решение на вылет, мы едем на самолёт. На перроне первым делом осмотр самолёта, потом подготовка кабины. Как только получили доклад о том, что двери закрыты, запрашиваем буксировку и запуск, грубо говоря начинаем полет. В транзитном аэропорту после выключения двигателя - послеполётные процедуры , изучение документов, погоды, принятие решения на вылет и снова подготовка кабины, дорога домой. По прилету после выключения двигателей у нас полчаса на сдачу воздушного судна, заполнение задания на полет. Всем хорошего дня)
Интересно, что
девушку никогда не тянуло в небо и в качества пассажира Мария летала очень мало,
лишь несколько раз на отдых по время учебы.
Летать - это была мечта у ее отца, но ему не удалось ее реализовать. Так, что дочка исполнила отцовскую мечту, отравившись на большой железной птице в небо.
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