Девушка и небо: 23-летняя Мария управляет самолетами с сотней пассажиров

 

Фото: Instagram/mariaalexseevna

В 23 года не каждая девушка умеет водить автомобиль. А вот 23-летняя россиянка Мария Федорова уже в столь юном возрасте умеет водить… целый самолет!

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Девушка является самым молодым пилотом компании «Аэрофлот» и первой женщиной, севшей за штурвал авиалайнера Sukhoi Superjet 100.

Мария работает вторым пилотом и за все время работы налетала уже более 300 часов.]

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Welcome to my office #avporn#aviation#aeroflot#ssj100#rrj95#aviation Напишу сегодня о технологическом графике. На работу я прихожу примерно за 2 часа до вылета. Первым делом прохожу медицину, потом иду получать полётную документацию и начинаю подготовку к рейсу с изучения технического состояния воздушного судна, погоды, NOTAM и знакомлюсь с flight plan. После того, как командир принимает решение на вылет, мы едем на самолёт. На перроне первым делом осмотр самолёта, потом подготовка кабины. Как только получили доклад о том, что двери закрыты, запрашиваем буксировку и запуск, грубо говоря начинаем полет. В транзитном аэропорту после выключения двигателя - послеполётные процедуры , изучение документов, погоды, принятие решения на вылет и снова подготовка кабины, дорога домой. По прилету после выключения двигателей у нас полчаса на сдачу воздушного судна, заполнение задания на полет. Всем хорошего дня)

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#crj200#акбарсаэро#казань#uwkb

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Интересно, что

девушку никогда не тянуло в небо и в качества пассажира Мария летала очень мало,

лишь несколько раз на отдых по время учебы.

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#pilotslife

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2008 год. Такие молодые))) #кскРайдер#Базальт

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Летать - это была мечта у ее отца, но ему не удалось ее реализовать. Так, что дочка исполнила отцовскую мечту, отравившись на большой железной птице в небо.

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