Такая красотка еще и управляет самолетами с сотней пассажиров

В 23 года не каждая девушка умеет водить автомобиль. А вот россиянка Мария Федорова уже в столь юном возрасте управляет… самолетом!

Девушка является самым молодым пилотом компании «Аэрофлот» и первой женщиной, севшей за штурвал авиалайнера Sukhoi Superjet 100.Мария работает вторым пилотом и за все время работы налетала уже более 300 часов.

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#crj200#акбарсаэро#казань#uwkb A post shared by ✌️девочка-летчик(с) (@mariaalexseevna) on Jul 11, 2014 at 7:53am PDT

Интересно, что девушку никогда не тянуло в небо, и в качестве пассажира Мария летала очень мало - лишь несколько раз на отдых во время учебы.

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#pilotslife A post shared by ✌️девочка-летчик(с) (@mariaalexseevna) on Oct 6, 2016 at 4:22am PDT

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2008 год. Такие молодые))) #кскРайдер#Базальт A post shared by ✌️девочка-летчик(с) (@mariaalexseevna) on Oct 13, 2014 at 2:17pm PDT

Летать - это была мечта ее отца, но ему не удалось ее осуществить. А вот дочка исполнила отцовскую мечту, отправившись на большой железной птице в небо.

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A post shared by ✌️девочка-летчик(с) (@mariaalexseevna) on Aug 20, 2016 at 7:58am PDT

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