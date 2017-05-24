Дочь Дмитрия Пескова появилась на Каннском фестивале

 

Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

На Каннский фестиваль традиционно съезжаются сотни журналистов и знаменитостей из мира кино, спорта, модельного бизнеса (и вообще любого бизнеса) и благотворительных организаций. В этом году на красной дорожке заметили дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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В Twitter появилась фотография Елизаветы Песковой, чье присутствие на Каннском фестивале несколько озадачило пользователей Сети.

На самом деле большого секрета в том, что Елизавета приехала в Канны, не было. День назад она сама выложила фотографию в Instagram с геотегом. Пару снимков разместила и фотограф Надя Вознесенская.

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Пользователи Twitter, однако, уверены, что дочь пресс-секретаря президента не должна быть на светском мероприятии. Многие стали отвечать на вопрос автора твита «Она что-нибудь умеет?».

Twitter

Twitter

Liza Peskova at the 70th Film Festival in Cannes❤ #cannes2017 #instacannes @stpellegrino

A post shared by Nadya Voznesenskaya (@chilly_pepper) on

Другие пользователи социальных сетей встали на защиту девушки и стали объяснять, что Каннский фестиваль — не закрытое мероприятие, и на него можно достать билеты, хоть это и не будет дешево.

На фестивале, между тем, была и жена Пескова Татьяна Навка, как и ее дочь от первого брака Александра Жулина.

Twitter

🎆 70e Festival de Cannes. Anniversary dinner. With @sashazhulina @chopard @mercury_russia @eliesaabworld

A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on

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