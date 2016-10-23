Лицо жертвы пластики ужаснуло Канны, а следом и весь мир

Сегодня в Каннах завершается грандиозное событие - международный кинофестиваль. На красных дорожках за эти дни мы увидели множество звезд мировой величины. Большинство из них выглядели просто восхитительно, кто-то - немного эпатажно, а самые смелые - чересчур откровенно и сексуально. Но 67-летний популярный французский телеведущий Игорь Богданов, похоже, переплюнул всех!
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В рамках программы Каннского кинофестиваля прошла презентация двух серий третьего сезона культового сериала Дэвида Линча«Твин Пикс», на которой был замечен человек, напоминающий монстра из фильмов ужасов. И ведь он такой не от природы, а
просто в погоне за молодостью и красотой за свои же собственные (уверены - немаленькие!) деньги превратил себя в реальное чудовище.
Простите, но по-другому не скажешь.
Вы не поверите, но, несмотря на столь ужасающую внешность, у Игоря Богданова весьма насыщенная личная жизнь. Он был женат трижды, является отцом нескольких детей, а на красной дорожке в Каннах
появился в сопровождении своей очередной гражданской супруги - белокурой красавицы-модели Жюли Жардон, которая моложе его на 34 года.
Вот и пойми после этого женщин!
Фото: REUTERS/Scanpix
Стоит отметить, что
брат-близнец Игоря Богданова Гриша никогда не вступал в брак, у него нет детей, но в плане увлечения пластическими операциями он не отстает.
В последние годы братья (по вполне понятным причинам) не ведут телепрограммы. Сегодня они пишут книги и активно посещают всевозможные светские мероприятия.
Фото из Instagram:
Братья Богдановы родились во Франции, их отец - художник Юрий Михайлович Остасенко-Богданов, уроженец Ленинграда, который после войны женился на чешской графине Марии Долорес Коловрат-Краковской.
Братья прославились благодаря физике – начинали они как научные работники.
В 80-е годы симпатичные близнецы смогли пробиться на французское телевидение, где у них было собственное телешоу о научной фантастике.
Они написали множество книг, которые, правда, по мнению компетентных ученых, не имеют никакой ценности.
Фото из Instagram:
В 90-е из-за неудач в научной деятельности
Богдановы впали в депрессию и к тому же начали замечать, что время не щадит их внешность. Тогда они впервые легли под нож пластического хирурга,
ну а потом их было уже не остановить. И вот результат!
Фото из Instagram:
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Mercredi passé, les frères Bogdanov nous payaient visite à La Côte. Sur mon blog, l'article de ma chère Sophie Zuber http://www.sigfredoharo.com/single-post/2016/10/23/Igor-et-Grichka-Bogdanov-nous-parlent-du-futur @sigfredo_haro pour le Quotidien de La Côte #conferencedepresse #photo #press #Instagram #instasuisse#lacote #bogdanov #igoretgrichka #lesfreresbogdanov #igoretgrichkabogdanov #bogdanoff #jumeaux #twins #allaman #vaud #suisse #littoralcentre #future