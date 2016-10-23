Лицо жертвы пластики ужаснуло Канны, а следом и весь мир

Сегодня в Каннах завершается грандиозное событие - международный кинофестиваль. На красных дорожках за эти дни мы увидели множество звезд мировой величины. Большинство из них выглядели просто восхитительно, кто-то - немного эпатажно, а самые смелые - чересчур откровенно и сексуально. Но 67-летний популярный французский телеведущий Игорь Богданов, похоже, переплюнул всех!

В рамках программы Каннского кинофестиваля прошла презентация двух серий третьего сезона культового сериала Дэвида Линча«Твин Пикс», на которой был замечен человек, напоминающий монстра из фильмов ужасов. И ведь он такой не от природы, а

просто в погоне за молодостью и красотой за свои же собственные (уверены - немаленькие!) деньги превратил себя в реальное чудовище.

Простите, но по-другому не скажешь.

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Вы не поверите, но, несмотря на столь ужасающую внешность, у Игоря Богданова весьма насыщенная личная жизнь. Он был женат трижды, является отцом нескольких детей, а на красной дорожке в Каннах

появился в сопровождении своей очередной гражданской супруги - белокурой красавицы-модели Жюли Жардон, которая моложе его на 34 года.

Вот и пойми после этого женщин!

Фото: REUTERS/Scanpix

Стоит отметить, что

брат-близнец Игоря Богданова Гриша никогда не вступал в брак, у него нет детей, но в плане увлечения пластическими операциями он не отстает.

В последние годы братья (по вполне понятным причинам) не ведут телепрограммы. Сегодня они пишут книги и активно посещают всевозможные светские мероприятия.

Фото из Instagram:

A post shared by Kyle Peters (@cooldudekylepeters) on Mar 29, 2017 at 7:19am PDT

Братья Богдановы родились во Франции, их отец - художник Юрий Михайлович Остасенко-Богданов, уроженец Ленинграда, который после войны женился на чешской графине Марии Долорес Коловрат-Краковской.

Братья прославились благодаря физике – начинали они как научные работники.

В 80-е годы симпатичные близнецы смогли пробиться на французское телевидение, где у них было собственное телешоу о научной фантастике.

Они написали множество книг, которые, правда, по мнению компетентных ученых, не имеют никакой ценности.

Фото из Instagram:

#bogdanoff A post shared by nate (daddy) (@wet_yeezies) on Jan 31, 2017 at 8:57pm PST

В 90-е из-за неудач в научной деятельности

Богдановы впали в депрессию и к тому же начали замечать, что время не щадит их внешность. Тогда они впервые легли под нож пластического хирурга,

ну а потом их было уже не остановить. И вот результат!

Фото из Instagram:

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