Лицо жертвы пластики ужаснуло Канны, а следом и весь мир

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня в Каннах завершается грандиозное событие - международный кинофестиваль. На красных дорожках за эти дни мы увидели множество звезд мировой величины. Большинство из них выглядели просто восхитительно, кто-то - немного эпатажно, а самые смелые - чересчур откровенно и сексуально. Но 67-летний популярный французский телеведущий Игорь Богданов, похоже, переплюнул всех!

Еще по этой теме

В рамках программы Каннского кинофестиваля прошла презентация двух серий третьего сезона культового сериала Дэвида Линча«Твин Пикс», на которой был замечен человек, напоминающий монстра из фильмов ужасов. И ведь он такой не от природы, а

просто в погоне за молодостью и красотой за свои же собственные (уверены - немаленькие!) деньги превратил себя в реальное чудовище.

Простите, но по-другому не скажешь.

Реклама

Вы не поверите, но, несмотря на столь ужасающую внешность, у Игоря Богданова весьма насыщенная личная жизнь. Он был женат трижды, является отцом нескольких детей, а на красной дорожке в Каннах

появился в сопровождении своей очередной гражданской супруги - белокурой красавицы-модели Жюли Жардон, которая моложе его на 34 года.

Вот и пойми после этого женщин!

Фото: REUTERS/Scanpix

Стоит отметить, что

брат-близнец Игоря Богданова Гриша никогда не вступал в брак, у него нет детей, но в плане увлечения пластическими операциями он не отстает.

В последние годы братья (по вполне понятным причинам) не ведут телепрограммы. Сегодня они пишут книги и активно посещают всевозможные светские мероприятия.

Фото из Instagram:

Братья Богдановы родились во Франции, их отец - художник Юрий Михайлович Остасенко-Богданов, уроженец Ленинграда, который после войны женился на чешской графине Марии Долорес Коловрат-Краковской.

Братья прославились благодаря физике – начинали они как научные работники.

В 80-е годы симпатичные близнецы смогли пробиться на французское телевидение, где у них было собственное телешоу о научной фантастике.

Они написали множество книг, которые, правда, по мнению компетентных ученых, не имеют никакой ценности.

Фото из Instagram:

#bogdanoff

A post shared by nate (daddy) (@wet_yeezies) on

В 90-е из-за неудач в научной деятельности

Богдановы впали в депрессию и к тому же начали замечать, что время не щадит их внешность. Тогда они впервые легли под нож пластического хирурга,

ну а потом их было уже не остановить. И вот результат!

Фото из Instagram:

Еще по этой теме
Хрупкая блондинка из Латвии решила немного изменить внешность: жуть что получилось!

Хрупкая блондинка из Латвии решила немного изменить внешность: жуть что получилось!

Жуть! Ради славы в Сети женщина закачала в грудь 2,5 литра силикона

Жуть! Ради славы в Сети женщина закачала в грудь 2,5 литра силикона

Не для слабонервных: результат пластики за $75000 - просто чудовище!

Не для слабонервных: результат пластики за $75000 - просто чудовище!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR

reklama.vesti.lv

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

Лидером запросов на PornHub стала игрушка для рук Hi-Tech

Лидером запросов на PornHub стала игрушка для рук

Стрелявший по военнослужащим эстонец: меня довели Новости

Стрелявший по военнослужащим эстонец: меня довели

Мальчишник латвийцев в Эстонии: на улице оставили голую женщину Новости

Мальчишник латвийцев в Эстонии: на улице оставили голую женщину

Ни в коем случае не открывайте эти файлы Hi-Tech

Ни в коем случае не открывайте эти файлы

Превращение

Эпатаж

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 