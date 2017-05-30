Ни за какие деньги! Домработница Кейт и Уильяма подала заявление об уходе

Герцог и герцогиня Кембриджские
 

Герцог и герцогиня Кембриджские. Фото: EPA/Scanpix

О тех, кто трудится на благо британской королевской семьи, по понятным причинам, известно немного. Однако на днях западные СМИ заговорили об одной из сотрудниц герцога и герцогини Кембриджских, которая решила уйти с высокооплачиваемой работы из-за того, что запросы титулованных супругов резко увеличились.

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Недавно в британской прессе появилась информация о том, что 35-летняя Сэди Райс, горничная принца Уильяма и Кейт Миддлтон, решила уволиться. По данным издания The Sun, на этот шаг домработница пошла из-за того, что ее работодатели стали слишком требовательными.

На протяжении двух лет Сэди трудилась в поместье герцога и герцогини Кембриджских в Норфолке. В ее обязанности входили уборка, стирка, закупка продуктов, а также время от времени она готовила семье.

Сообщается, что за все это ей полагалось весьма солидное финансовое вознаграждение — 35 тысяч фунтов стерлингов в год.

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«Сэди — очень трудолюбивый человек, но даже для нее требования стали слишком завышенными. Они захотели, чтобы Райс начала работать и в Кенсингтонском дворце, и увеличили количество задач.

Из-за работы ей не удавалось вести нормальную жизнь. Она уже подала заявление, и ничто не сможет повлиять на ее решение. Это их потеря»,

— рассказал журналистам источник, близкий к окружению королевской семьи.

Facebook:

Сэди Райс начала работать на семью в 2015 году после того, как Кейт переманила ее у норвежского кронпринца Хокона и его супруги Метте-Марит. До этого женщина трудилась в Букингемском дворце.

Представители принца Уильяма пока никак не прокомментировали ситуацию, однако инсайдеры утверждают, что супруги не в восторге от решения своей сотрудницы.

Кстати, по информации британских СМИ, принц Джордж и принцесса Шарлотта очень любили Сэди.

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