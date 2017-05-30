Школьные фото поп-дивы Мадонны: такой вы ее еще не видели!

В школьные годы популярную американскую певицу Мадонну (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) одноклассники недолюбливали, считая девочкой «с приветом», зато учителя были довольны ее успехами в учебе. Секрет хороших оценок, как оказалось, был прост: Мадонна получала 50 центов от отца за каждую «пятерку».
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Уже тогда будущая поп-дива знала толк в деньгах. А еще - была очень активна и с удовольствием принимала участие в театральных постановках и школьных мюзиклах. Смотрите редкие архивные фото тех лет!
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
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