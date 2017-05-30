Школьные фото поп-дивы Мадонны: такой вы ее еще не видели!

Мадонна в средней школе в Рочестере, штат Мичиган
 

Мадонна в средней школе в Рочестере, штат Мичиган. Фото: Rex Features/Vida Press

В школьные годы популярную американскую певицу Мадонну (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) одноклассники недолюбливали, считая девочкой «с приветом», зато учителя были довольны ее успехами в учебе. Секрет хороших оценок, как оказалось, был прост: Мадонна получала 50 центов от отца за каждую «пятерку».

Еще по этой теме

Уже тогда будущая поп-дива знала толк в деньгах. А еще - была очень активна и с удовольствием принимала участие в театральных постановках и школьных мюзиклах. Смотрите редкие архивные фото тех лет!

Фото: Rex Features/Vida Press

Реклама

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Смотрите в наших фотогалереях, какой стала Мадонна во взрослой жизни:

Мадонна приехала на Кубу, чтобы отметить свой 58-й день рождения

Фото: Мадонна приехала на Кубу, чтобы отметить свой 58-й день рождения0

Стиль легенды поп-музыки Мадонны

Фото: Стиль легенды поп-музыки Мадонны0

Скандальная певица Мадонна

Фото: Скандальная певица Мадонна0

Мадонна на вручении премии "Grammy"

Фото: Мадонна на вручении премии "Grammy"0

Еще по этой теме
Мадонна уже в 18 была смела: смотрите эпатажные фото звезды

Мадонна уже в 18 была смела: смотрите эпатажные фото звезды

Возраст не помеха! 58-летняя Мадонна опубликовала фото топлес

Возраст не помеха! 58-летняя Мадонна опубликовала фото топлес

Это ужас! Мадонна изуродовала себя, вставив импланты в ягодицы

Это ужас! Мадонна изуродовала себя, вставив импланты в ягодицы


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Ādaži, 950000 EUR

reklama.vesti.lv

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену Showbiz

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену

Ученые предложили лечить коноплей детей-эпилептиков Hi-Tech

Ученые предложили лечить коноплей детей-эпилептиков

Синоптики предсказали, каким будет начало июня Новости

Синоптики предсказали, каким будет начало июня

Viber может отказаться от полного шифрования переписок Hi-Tech

Viber может отказаться от полного шифрования переписок

СГД: вот, каким образом охранные фирмы избегают налогообложения Новости

СГД: вот, каким образом охранные фирмы избегают налогообложения

Знаменитости

Жизнь

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 