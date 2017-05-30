Школьные фото поп-дивы Мадонны: такой вы ее еще не видели!

В школьные годы популярную американскую певицу Мадонну (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) одноклассники недолюбливали, считая девочкой «с приветом», зато учителя были довольны ее успехами в учебе. Секрет хороших оценок, как оказалось, был прост: Мадонна получала 50 центов от отца за каждую «пятерку».

Уже тогда будущая поп-дива знала толк в деньгах. А еще - была очень активна и с удовольствием принимала участие в театральных постановках и школьных мюзиклах. Смотрите редкие архивные фото тех лет!

Фото: Rex Features/Vida Press

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Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Смотрите в наших фотогалереях, какой стала Мадонна во взрослой жизни:









































Aizvērt Мадонна приехала на Кубу, чтобы отметить свой 58-й день рождения AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AFP/EPA/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA



























































Aizvērt Скандальная певица Мадонна Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix



























Aizvērt Мадонна на вручении премии "Grammy" AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA







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