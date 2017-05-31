ФОТО: как изменившая лицо Рене Зеллвегер выглядела в юности

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Уже более двух лет в прессе не перестают обсуждать новую внешность популярной американской актрисы и продюсера Рене Зеллвегер. При этом сама знаменитость утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, хотя, признаться, в это мало кто верит. Веми любимая исполнительница роли Бриджит Джонс действительно изменилась до неузнаваемости, явно утратив свой неповторимый шарм и индивидуальность.