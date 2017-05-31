Как выживает вдова некогда крупнейшего землевладельца Латвии

 

Некогда Эвия Сакните не могла пожаловаться на нехватку денег, эксклюзивных модных вещей, ювелирных украшений и дорогих автомобилей - муж баловал ее как мог, выполняя любое желание. Но все закончилось, когда предпринимателя Гатиса Сакнитиса не стало. Вдове пришлось разбираться с кредиторами и самой зарабатывать на жизнь, пишет sejas.lv.

Десять лет назад Эвия Сакните была одной из самых известных и обсуждаемых персон в Латвии.

Она всегда появлялась в обществе исключительно в самых дорогих дизайнерских нарядах, а в качестве аксессуаров предпочитала драгоценности с бриллиантами.

В свое время богатейшая женщина Латвии не раз в интервью рассказывала о том, как, имея в своем гардеробе слишком много вещей бежевого цвета, была просто обязана приобрести подходящий, гармонирующий с ними телефон стоимостью «каких-то 3300 латов», пишет издание Kas Jauns.

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Любимыми брендами Эвии были Louis Vuitton, Versace, Dior и Chanel», но если возникала необходимость приобрести вещь латвийских дизайнеров, то она выбирала Анну Осьмушкину.

В лучшие времена супруг каждый год дарил ей на день рождения новый люксовый автомобиль стоимость которого исчислялась несколькими сотнями тысяч латов.

После смерти мужа женщине пришлось долгое время бороться с кредиторами и одной растить сыновей. Эвия рада, что в результате процесса по отчуждению имущества она не осталась без крыши над головой - семейный дом в Адажи не забрали.

После того как мужа не стало, ей пришлось устроиться на работу. Сегодня Эвия трудится продавцом в магазине и обслуживает клиентов в серой униформе, как положено всем работникам. С клиентами продавец вежлива, доброжелательна, и ничто сегодня не говорит о том, что эта женщина раньше носила часы, цена которых исчислялась сотнями тысяч.

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