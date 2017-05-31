Как выживает вдова некогда крупнейшего землевладельца Латвии

Некогда Эвия Сакните не могла пожаловаться на нехватку денег, эксклюзивных модных вещей, ювелирных украшений и дорогих автомобилей - муж баловал ее как мог, выполняя любое желание. Но все закончилось, когда предпринимателя Гатиса Сакнитиса не стало. Вдове пришлось разбираться с кредиторами и самой зарабатывать на жизнь, пишет sejas.lv.
Десять лет назад Эвия Сакните была одной из самых известных и обсуждаемых персон в Латвии.
Она всегда появлялась в обществе исключительно в самых дорогих дизайнерских нарядах, а в качестве аксессуаров предпочитала драгоценности с бриллиантами.
В свое время богатейшая женщина Латвии не раз в интервью рассказывала о том, как, имея в своем гардеробе слишком много вещей бежевого цвета, была просто обязана приобрести подходящий, гармонирующий с ними телефон стоимостью «каких-то 3300 латов», пишет издание Kas Jauns.
Любимыми брендами Эвии были Louis Vuitton, Versace, Dior и Chanel», но если возникала необходимость приобрести вещь латвийских дизайнеров, то она выбирала Анну Осьмушкину.
В лучшие времена супруг каждый год дарил ей на день рождения новый люксовый автомобиль стоимость которого исчислялась несколькими сотнями тысяч латов.
После смерти мужа женщине пришлось долгое время бороться с кредиторами и одной растить сыновей. Эвия рада, что в результате процесса по отчуждению имущества она не осталась без крыши над головой - семейный дом в Адажи не забрали.
После того как мужа не стало, ей пришлось устроиться на работу. Сегодня Эвия трудится продавцом в магазине и обслуживает клиентов в серой униформе, как положено всем работникам. С клиентами продавец вежлива, доброжелательна, и ничто сегодня не говорит о том, что эта женщина раньше носила часы, цена которых исчислялась сотнями тысяч.Еще по этой теме