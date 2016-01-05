Как живет жена самого богатого человека Латвии

Одежда эксклюзивных брендов, изысканные вина и шампанское, мероприятия исключительно для «сливок общества», экзотические путешествия, Канны... Так выглядит жизнь Санты Кристианы Замуэле - эксперта по винам и шампанскому и супруги самого богатого мужчины в Латвии, председателя правления ABLV Bank Олега Филя.

Санта Замуэле, которая ранее была известна как редактор журнала Cosmopolitan, а сейчас является экспертом по винам, и миллилнер Олег Филь поженились осенью прошлого года.

Пара заключила брачный договор и обустроила уютное гнездышко в Межапарке. Санта растит двоих детей от первого брака, а Олег - четверых.

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What the world needs now is love ❤️ #love #amfarcannes #amfargala2017 #harrywinston #amfar #cannesfilmfestival #sommelierlifestyle A post shared by Rockstar (@santazamuele) on May 26, 2017 at 6:37am PDT

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Открытый профиль в Instagram лучше любых слов рассказывает о роскошной жизни супруги банкира.

И не завидуйте черной завистью - это, возможно, тот случай, когда женщина явно достойна и мужа-миллионера, и всех этих благ!

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A quick stopover in my city - Riga ❤️ #homesweethome #sommelierlifestyle #happygirl A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Oct 31, 2016 at 6:45am PDT

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There comes a time in every woman’s life when the only thing that helps is champagne #leweekend #champagnelover #sommelierlifestyle #lovemyjob #firenze #pinkdress #champagne A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Mar 25, 2017 at 8:07am PDT

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Sunday kind of red 🌹#champagnelover #reddress #leweekend A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Apr 9, 2017 at 11:38am PDT

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Wearing white without a single stain is a challenge. Especially in the wine world. #sommelierlifestyle #whitedress #champagnelover A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Mar 18, 2017 at 4:53am PDT

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Adventure is out there #wheninmexico #ontheroad #tulum #fastcar A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jan 5, 2016 at 8:13am PST

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How many calories hedonism burns? #stbartlife #wanderlust #champagnelover #sommelierlifestyle #sosantabday A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Feb 9, 2017 at 8:07am PST

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Oscar state of mind 💙🦄 #lovethisdress #oscardelarenta #nyfwss16 #somethingblue #sommelierlifestyle #afterparty #petercopping A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Mar 2, 2016 at 8:11am PST

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Being a pilot must be one hell of adventure. And the view, they have the best view of our planet every time the plane takes off. #lifeofadventure #learningtofly #frenchalps A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Mar 30, 2016 at 11:00am PDT

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Best hotdogs in town 🌭🌭🌭 #Reykjavik #finestreetfood #wanderlust A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Sep 3, 2016 at 11:36am PDT

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When in doubt...wear green #champagnelover #sommelierlifestyle #greendress #champagnemonday #atnight A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Jan 16, 2017 at 11:23am PST

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Something blue 💙 #sommelierlifestyle #stbartlife #bdaygirl #sosantabday #champagnelover A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Feb 12, 2017 at 6:05am PST

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Wandering ...at night #RuinartArtist2017 #ruinartrendezvous #champagnelover #lovemyjob #sommelierlifestyle A post shared by Rockstar (@santazamuele) on Mar 1, 2017 at 1:21am PST

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When in Venice...wear red ❤️ #champagnelover #thesunisout #venezia #biennaledivenezia #reddress A post shared by Rockstar (@santazamuele) on May 12, 2017 at 4:49am PDT

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