Как живет жена самого богатого человека Латвии

Одежда эксклюзивных брендов, изысканные вина и шампанское, мероприятия исключительно для «сливок общества», экзотические путешествия, Канны... Так выглядит жизнь Санты Кристианы Замуэле - эксперта по винам и шампанскому и супруги самого богатого мужчины в Латвии, председателя правления ABLV Bank Олега Филя.
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Санта Замуэле, которая ранее была известна как редактор журнала Cosmopolitan, а сейчас является экспертом по винам, и миллилнер Олег Филь поженились осенью прошлого года.
Пара заключила брачный договор и обустроила уютное гнездышко в Межапарке. Санта растит двоих детей от первого брака, а Олег - четверых.
Открытый профиль в Instagram лучше любых слов рассказывает о роскошной жизни супруги банкира.
И не завидуйте черной завистью - это, возможно, тот случай, когда женщина явно достойна и мужа-миллионера, и всех этих благ!
DP '90 for a special occasion. Latvian "Bastille Day" - on May 4th 1990, Latvia restored* it's independence. Cheers my 🇱🇻 ❤️🥂Very elegant and still full of youth, with great complexity, very fine and silky bubbles. Butter, toast and coffee, fresh acidity. #champagne #champagnelover #nationalholiday #domperignon #champagnediet #sommelierlifestyle #latvia🇱🇻
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