Как живет жена самого богатого человека Латвии

 

Фото: из личного ахива

Одежда эксклюзивных брендов, изысканные вина и шампанское, мероприятия исключительно для «сливок общества», экзотические путешествия, Канны... Так выглядит жизнь Санты Кристианы Замуэле - эксперта по винам и шампанскому и супруги самого богатого мужчины в Латвии, председателя правления ABLV Bank Олега Филя.

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Санта Замуэле, которая ранее была известна как редактор журнала Cosmopolitan, а сейчас является экспертом по винам, и миллилнер Олег Филь поженились осенью прошлого года.

Пара заключила брачный договор и обустроила уютное гнездышко в Межапарке. Санта растит двоих детей от первого брака, а Олег - четверых.

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Открытый профиль в Instagram лучше любых слов рассказывает о роскошной жизни супруги банкира.

И не завидуйте черной завистью - это, возможно, тот случай, когда женщина явно достойна и мужа-миллионера, и всех этих благ!

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A quick stopover in my city - Riga ❤️ #homesweethome #sommelierlifestyle #happygirl

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Sunday kind of red 🌹#champagnelover #reddress #leweekend

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Adventure is out there #wheninmexico #ontheroad #tulum #fastcar

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How many calories hedonism burns? #stbartlife #wanderlust #champagnelover #sommelierlifestyle #sosantabday

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Best hotdogs in town 🌭🌭🌭 #Reykjavik #finestreetfood #wanderlust

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When in doubt...wear green #champagnelover #sommelierlifestyle #greendress #champagnemonday #atnight

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Something blue 💙 #sommelierlifestyle #stbartlife #bdaygirl #sosantabday #champagnelover

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Wandering ...at night #RuinartArtist2017 #ruinartrendezvous #champagnelover #lovemyjob #sommelierlifestyle

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When in Venice...wear red ❤️ #champagnelover #thesunisout #venezia #biennaledivenezia #reddress

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