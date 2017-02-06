Полуобнаженный кондитер стал любимцем Интернета

25-летний житель британского города Норидж, который готовит выпечку в фартуке на голое тело, приобрел невероятную популярность в соцсетях, пишет Daily Mail.

Мэтт Адлард в Интернете фигурирует как Topless Baker («Пекарь топлес»). Молодой человек увлекся кулинарией еще в детстве, а его отец работал поваром в ресторане.

Парень учит своих зрителей выпекать торты, всевозможные тарталетки, домашние пончики, готовить зефир и другие вкусности.

И делает он это в фартуке, надетом на голое тело, а то и вовсе в одних плавках. За обновлениями этого шеф-поварана YouTube-канале следят более 125 тысяч пользователей.

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К слову, юноша прославился не только благодаря своему экстравагантному внешнему виду.

Его рецепты действительно отличаются оригинальностью и необычными вкусовыми сочетаниями.

Instagram:

When you try and convince yourself whisking by hand is a good idea 🙄 Photo by @iraisavampire A post shared by Topless Baker (@toplessbaker) on May 23, 2017 at 10:47am PDT

Instagram:

The face I pull when someone offers me their slice of cake 🎂 📸: @iraisavampire A post shared by Topless Baker (@toplessbaker) on May 15, 2017 at 9:49am PDT

Видео:

There’s three things I love in cooking right now - sous vide, sourdough and setting things on fire 🔥 I am literally obsessed with this little trick and it goes perfectly with my flaming chocolate fondant! If you fancy trying this out and setting some desserts on fire (be careful not to lose your eyebrows!) then the recipe link is in my bio! A post shared by Topless Baker (@toplessbaker) on Mar 8, 2017 at 11:15am PST

Instagram:

POW 💥 I thought it would be a great idea to smash some icing sugar together - little did I know how long it would take me to clean up 😐 Happy Easter Sunday everyone, I've just eaten about a million Easter eggs! Photo by @iraisavampire A post shared by Topless Baker (@toplessbaker) on Apr 16, 2017 at 9:25am PDT

Instagram:

You know that Monday feeling? When you’ve had a weekend full of cake, and you see there are a few slices left..and you know you shouldn’t…you're already full...but you just want ONE MORE BITE! A post shared by Topless Baker (@toplessbaker) on Feb 6, 2017 at 9:45am PST

Видео:

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