Полуобнаженный кондитер стал любимцем Интернета

 

Фото: скриншот видео

25-летний житель британского города Норидж, который готовит выпечку в фартуке на голое тело, приобрел невероятную популярность в соцсетях, пишет Daily Mail.

Еще по этой теме

Мэтт Адлард в Интернете фигурирует как Topless Baker («Пекарь топлес»). Молодой человек увлекся кулинарией еще в детстве, а его отец работал поваром в ресторане.

Парень учит своих зрителей выпекать торты, всевозможные тарталетки, домашние пончики, готовить зефир и другие вкусности.

И делает он это в фартуке, надетом на голое тело, а то и вовсе в одних плавках. За обновлениями этого шеф-поварана YouTube-канале следят более 125 тысяч пользователей.

Реклама

К слову, юноша прославился не только благодаря своему экстравагантному внешнему виду.

Его рецепты действительно отличаются оригинальностью и необычными вкусовыми сочетаниями.

Instagram:

When you try and convince yourself whisking by hand is a good idea 🙄 Photo by @iraisavampire

A post shared by Topless Baker (@toplessbaker) on

Instagram:

The face I pull when someone offers me their slice of cake 🎂 📸: @iraisavampire

A post shared by Topless Baker (@toplessbaker) on

Видео:

Instagram:

Instagram:

Видео:

Еще по этой теме
Самый сексуальный доктор и его пес стали звездами Instagram

Самый сексуальный доктор и его пес стали звездами Instagram

«Самый сексуальный преступник» вышел на подиум

«Самый сексуальный преступник» вышел на подиум

«Самая сексуальная в мире» медсестра поставила критиков на место

«Самая сексуальная в мире» медсестра поставила критиков на место


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR

reklama.vesti.lv

Дрон снял новую гигантскую штаб-квартиру Apple Hi-Tech

Дрон снял новую гигантскую штаб-квартиру Apple

Пикантное видео из Лудзенской поликлиники Новости

Пикантное видео из Лудзенской поликлиники

Читать всем владельцам смартфонов! 7 способов защиты от хакеров Hi-Tech

Читать всем владельцам смартфонов! 7 способов защиты от хакеров

Придет ли в Ригу московский ураган? Новости

Придет ли в Ригу московский ураган?

ФОТО: Помолодевшая Лариса Долина выступила на концерте с внучкой Showbiz

ФОТО: Помолодевшая Лариса Долина выступила на концерте с внучкой

Рецепты

Пикантно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
KLIENTU KONSULTANTU /-I
KLIENTU KONSULTANTU /-I
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 