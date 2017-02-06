Полуобнаженный кондитер стал любимцем Интернета

25-летний житель британского города Норидж, который готовит выпечку в фартуке на голое тело, приобрел невероятную популярность в соцсетях, пишет Daily Mail.
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Мэтт Адлард в Интернете фигурирует как Topless Baker («Пекарь топлес»). Молодой человек увлекся кулинарией еще в детстве, а его отец работал поваром в ресторане.
Парень учит своих зрителей выпекать торты, всевозможные тарталетки, домашние пончики, готовить зефир и другие вкусности.
И делает он это в фартуке, надетом на голое тело, а то и вовсе в одних плавках. За обновлениями этого шеф-поварана YouTube-канале следят более 125 тысяч пользователей.
К слову, юноша прославился не только благодаря своему экстравагантному внешнему виду.
Его рецепты действительно отличаются оригинальностью и необычными вкусовыми сочетаниями.
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There’s three things I love in cooking right now - sous vide, sourdough and setting things on fire 🔥 I am literally obsessed with this little trick and it goes perfectly with my flaming chocolate fondant! If you fancy trying this out and setting some desserts on fire (be careful not to lose your eyebrows!) then the recipe link is in my bio!
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