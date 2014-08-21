Вы не поверите, что люди отмечают этими счастливыми селфи!

Благодаря Instagram можно лишний раз убедиться в том, что развод — это вовсе не конец света, а даже совсем наоборот.

В социальной сети Instagram есть хэштег #DivorceSelfies («разводное селфи», «селфи после развода»), под которым

пары публикуют свои снимки сразу по завершении бракоразводного процесса. И подавляющее большинство из них просто светятся от счастья!

Первыми показали свою неподдельную радость под хэштегом #DivorceSelfies канадцы Крис и Шэннон Нейман. Вот как сами они объяснили столь позитивное отношение к разводу:

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«…Мы с уважением и честно закончили наш брак,

что позволит нам двигаться дальше в воспитании совместных детей таким образом, чтобы им не приходилось выбирать между нами».

Смотрите подборку самых эмоциональных фотографий под хэштегом #DivorceSelfies.

Instagram

A post shared by KiSS 92.5 (@kiss925) on Sep 1, 2015 at 6:02am PDT

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A post shared by rach100981 (@rach100981) on Aug 27, 2015 at 5:37pm PDT

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A post shared by Carissa (@healthy_happy_mom_) on Sep 26, 2016 at 7:31am PDT

Instagram

A post shared by ~M (@feenix818) on Jan 12, 2017 at 6:27am PST

Instagram

A post shared by Kyrsta Lynne Brehant (@kiki.x0x) on Mar 7, 2016 at 8:07am PST

Instagram

A post shared by Heather The Creator (@heatherofsparta) on Aug 18, 2015 at 6:09pm PDT

Instagram

A post shared by Nicole Holt™ (@thenicoleholt) on Aug 10, 2015 at 7:32am PDT

А вот как подписала следующий снимок с уже бывшим мужем еще одна разведенная женщина: «Мы пошли в суд и развелись сегодня, а затем пошли попить пива и сделать селфи…

Я благодарна этому парню за 25 иногда хороших, иногда не очень хороших лет вместе. Мы вместе прошли с подросткового возраста до взрослой жизни,

а затем сделали двух прекрасных детей, которых любим как ненормальные».

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A post shared by Sara Olsen (@emilysaraolsen) on Aug 20, 2016 at 12:12am PDT

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A post shared by Keith Hinson (@hinsonkt) on Aug 21, 2014 at 6:49am PDT

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A post shared by Carrie Washnock (@carriewashnock) on Feb 3, 2016 at 6:14pm PST

Ну как тут не вспомнить эпизод из фильма "Покровские ворота"...

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