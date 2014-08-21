Вы не поверите, что люди отмечают этими счастливыми селфи!

Благодаря Instagram можно лишний раз убедиться в том, что развод — это вовсе не конец света, а даже совсем наоборот.
В социальной сети Instagram есть хэштег #DivorceSelfies («разводное селфи», «селфи после развода»), под которым
пары публикуют свои снимки сразу по завершении бракоразводного процесса. И подавляющее большинство из них просто светятся от счастья!
Первыми показали свою неподдельную радость под хэштегом #DivorceSelfies канадцы Крис и Шэннон Нейман. Вот как сами они объяснили столь позитивное отношение к разводу:
«…Мы с уважением и честно закончили наш брак,
что позволит нам двигаться дальше в воспитании совместных детей таким образом, чтобы им не приходилось выбирать между нами».
Смотрите подборку самых эмоциональных фотографий под хэштегом #DivorceSelfies.
А вот как подписала следующий снимок с уже бывшим мужем еще одна разведенная женщина: «Мы пошли в суд и развелись сегодня, а затем пошли попить пива и сделать селфи…
Я благодарна этому парню за 25 иногда хороших, иногда не очень хороших лет вместе. Мы вместе прошли с подросткового возраста до взрослой жизни,
а затем сделали двух прекрасных детей, которых любим как ненормальные».
Ну как тут не вспомнить эпизод из фильма "Покровские ворота"...Еще по этой теме