Вы не поверите, что люди отмечают этими счастливыми селфи!

 

Фото: скриншот instagram.com/explore/tags/divorceselfie

Благодаря Instagram можно лишний раз убедиться в том, что развод — это вовсе не конец света, а даже совсем наоборот.

В социальной сети Instagram есть хэштег #DivorceSelfies («разводное селфи», «селфи после развода»), под которым

пары публикуют свои снимки сразу по завершении бракоразводного процесса. И подавляющее большинство из них просто светятся от счастья!

Первыми показали свою неподдельную радость под хэштегом #DivorceSelfies канадцы Крис и Шэннон Нейман. Вот как сами они объяснили столь позитивное отношение к разводу:

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«…Мы с уважением и честно закончили наш брак,

что позволит нам двигаться дальше в воспитании совместных детей таким образом, чтобы им не приходилось выбирать между нами».

Смотрите подборку самых эмоциональных фотографий под хэштегом #DivorceSelfies.

Instagram

A post shared by KiSS 92.5 (@kiss925) on

Instagram

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A post shared by ~M (@feenix818) on

Instagram

Instagram

Instagram

А вот как подписала следующий снимок с уже бывшим мужем еще одна разведенная женщина: «Мы пошли в суд и развелись сегодня, а затем пошли попить пива и сделать селфи…

Я благодарна этому парню за 25 иногда хороших, иногда не очень хороших лет вместе. Мы вместе прошли с подросткового возраста до взрослой жизни,

а затем сделали двух прекрасных детей, которых любим как ненормальные».

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Ну как тут не вспомнить эпизод из фильма "Покровские ворота"...

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