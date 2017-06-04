Пользователи Сети помогают выбрать свадебный наряд 93-летней невесте

Выбор платья для невесты — один из самых приятных и сложных моментов подготовки к свадьбе. Без совета в этом вопросе просто не обойтись. Так и австралийка Сильвия Мартин не смогла сама решить, какой из предложенных вариантов ей нравится больше. В итоге сотрудники магазина порекомендовали 93-летней женщине спросить совета у пользователей Сети и устроили онлайн-голосование.

На своей странице в Facebook магазин выложил фотографии невесты в четырех разных платьях и предложил проголосовать за наиболее понравившееся.

93-летняя Сильвия и ее жених, 88-летний Фрэнк Рэймонд, знакомы больше 20 лет.

Фрэнк просил руки своей возлюбленной уже много раз, но женщина не спешила говорить «да», так как не хотела менять фамилию покойного мужа,

считая такой поступок неуважительным по отношению к нему.

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После того как Сильвия заболела и переехала из Аделаиды, где они с Фрэнком жили вместе в доме престарелых, в Канберру, она пригласила своего возлюбленного жить с ней. Как раз в то время

Сильвия узнала, что менять фамилию ей не обязательно, так что, когда Фрэнк в очередной раз попросил ее руку, она ответила «да»,

пишет «Леди.Mail.ru».

Пользователи Сети пожелали влюбленным счастья и здоровья. По их словам, невеста во всех платьях выглядит прекрасно.

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