Ученые рассказали, какие параметры тела являются идеальными

Британские исследователи сообщили, что им удалось выяснить, какие параметры тела для мужчин и женщин являются идеальными.

Для того, чтобы это определить, ученые провели эксперимент с 3d-моделированием. Они предлагали мужчинам и женщинам в компьютерной программе составит идеальную фигуру представителя противоположного пола. Всего в эксперименте приняли участие несколько десятков человек, все они были гетеросексуальной ориентации. Кроме непосредственно моделирования пары также отвечали на вопросы о привлекательности противоположного пола.

Чтобы выразить свое мнение было более комфортно, участники воспользовались программой, с помощью которой могли моделировать тело вплоть до сантиметра.

После этого специалисты анализировали полученные данные и выводили общие параметры привлекательности того и другого пола. Оказалось, что мужчинам и женщинам одинаково нравятся спортивные тела. Составляя свой идеал, почти все добровольцы указывали важным параметром стройность и спортивность телосложения человека.

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Кроме того, оказалось, что дамы всегда называли привлекательным тело несколько стройнее, чем их собственное, а также при составлении идеального женского тела всегда указывали грудь больше, чем их. А вот мужчины оказались не такими фанатами большой груди,

они не так часто на идеальном женском теле хотели бы видеть действительно большую грудь, намного чаще они отдавали предпочтение груди нормального размера

и в целом стройному телосложению, а также мужчины отмечали важность спортивного телосложения как для представителей своего пола, так и для дам.

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