Ученые рассказали, какие параметры тела являются идеальными

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Volodymyr Melnyk/Scanpix

Британские исследователи сообщили, что им удалось выяснить, какие параметры тела для мужчин и женщин являются идеальными.

Еще по этой теме

Для того, чтобы это определить, ученые провели эксперимент с 3d-моделированием. Они предлагали мужчинам и женщинам в компьютерной программе составит идеальную фигуру представителя противоположного пола. Всего в эксперименте приняли участие несколько десятков человек, все они были гетеросексуальной ориентации. Кроме непосредственно моделирования пары также отвечали на вопросы о привлекательности противоположного пола.

Чтобы выразить свое мнение было более комфортно, участники воспользовались программой, с помощью которой могли моделировать тело вплоть до сантиметра.

После этого специалисты анализировали полученные данные и выводили общие параметры привлекательности того и другого пола. Оказалось, что мужчинам и женщинам одинаково нравятся спортивные тела. Составляя свой идеал, почти все добровольцы указывали важным параметром стройность и спортивность телосложения человека.

Реклама

Кроме того, оказалось, что дамы всегда называли привлекательным тело несколько стройнее, чем их собственное, а также при составлении идеального женского тела всегда указывали грудь больше, чем их. А вот мужчины оказались не такими фанатами большой груди,

они не так часто на идеальном женском теле хотели бы видеть действительно большую грудь, намного чаще они отдавали предпочтение груди нормального размера

и в целом стройному телосложению, а также мужчины отмечали важность спортивного телосложения как для представителей своего пола, так и для дам.

Еще по этой теме
Вот оно - совершенство: смотрите, как выглядит идеальное женское тело!

Вот оно - совершенство: смотрите, как выглядит идеальное женское тело!

Хирург «слепил» идеальное женское лицо из черт знаменитостей

Хирург «слепил» идеальное женское лицо из черт знаменитостей

Названы идеальные пропорции женского рта

Названы идеальные пропорции женского рта


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR

reklama.vesti.lv

Ночь выборов: Как партии ожидали результаты Новости

Ночь выборов: Как партии ожидали результаты

Полина Гагарина рассказала, как худеет после рождения дочки Showbiz

Полина Гагарина рассказала, как худеет после рождения дочки

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС Hi-Tech

SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Facebook готовит запуск мессенджера для детей Hi-Tech

Facebook готовит запуск мессенджера для детей

Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих Showbiz

Кожевникова показала, как выглядит в бикини после рождения двоих

Красота

Правда или миф?

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
VIESNĪCU PĀRVALDNIEKU/-CI
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 