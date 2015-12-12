Латвийская сенсация Roland Garros Елена Остапенко: какая в жизни «хулиганка» на корте

О молодой теннисистке из Латвии Елене Остапенко сегодня говорит весь мир. Девушка стала настоящей сенсацией Открытого чемпионата Франции, сначала повторив успех Аны Иванович 10-летней давности, которая в столь же юном возрасте вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», а затем и превзойдя это достижение. В полуфинале Roland Garros Елена обыграла швейцарку Тими Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Кстати, Остапенко в этот день исполнилось 20 лет - не лучший ли подарок на день рождения?!
В теннис Елену привела мама, кстати, ее тезка - тоже Елена (именно поэтому теннисистку родные и друзья называют Аленой).
Елена Яковлева была ее первым тренером и по сей день остается основной наставницей, любящей мамой, а главное - близким другом,
который поддерживает дочь всегда и во всем. Отец Елены – Евгений Остапенко – играл в одном из украинских футбольных клубов.
Стоит признать, что Остапенко не отличается примерным поведением во время матчей. К примеру,
в январе 2016 года на турнире в Окленде она чудом избежала дисквалификации, когда с досады швырнула ракетку в подающего мячи мальчика.
Тогда юная горячая теннисистка заверила судью, что ракетка выскользнула у нее из рук случайно, и отделалась предупреждением.
Кроме того, Елена не раз демонстрировала свой взрывной характер в процессе общения с мамой-тренером на корте. Так, во время матча с Каролиной Плишковой на турнире в Цинциннати в прошлом году она заявила, что вообще не хочет играть.
А ее фраза об игре Агнешки Радванской: «Она ничего не делает! Я играю в 500 раз лучше» – вообще стала крылатой.
Именно поэтому, скорее всего, приглашенные тренеры надолго не задерживаются в команде амбициозной латвийской теннисистки, а зарубежные СМИ уже называют ее не иначе как хулиганкой.
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Хулиганка и фанатка Серены. Кто такая Елена Остапенко
А может, в этом и секрет такого феноменального успеха молодой латвийской спортсменки?
Она смела, агрессивна, уверена в себе и показывает мощнейшую игру высочайшего класса, не обращая внимания ни на какие авторитеты.
Но это на корте, где проходит сейчас большая часть ее жизни. А какая Елена Остапенко за пределами теннисной площадки? Девушка, несмотря на занятость, является активной пользовательницей Сети, а потому фото из ее Instagram лучше всего расскажут об этом!
Еще по этой теме