Латвийская сенсация Roland Garros Елена Остапенко: какая в жизни «хулиганка» на корте

Елена Остапенко
 

Елена Остапенко. Фото: REUTERS/Scanpix

О молодой теннисистке из Латвии Елене Остапенко сегодня говорит весь мир. Девушка стала настоящей сенсацией Открытого чемпионата Франции, сначала повторив успех Аны Иванович 10-летней давности, которая в столь же юном возрасте вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», а затем и превзойдя это достижение. В полуфинале Roland Garros Елена обыграла швейцарку Тими Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Кстати, Остапенко в этот день исполнилось 20 лет - не лучший ли подарок на день рождения?!

В теннис Елену привела мама, кстати, ее тезка - тоже Елена (именно поэтому теннисистку родные и друзья называют Аленой).

Елена Яковлева была ее первым тренером и по сей день остается основной наставницей, любящей мамой, а главное - близким другом,

который поддерживает дочь всегда и во всем. Отец Елены – Евгений Остапенко – играл в одном из украинских футбольных клубов.

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Стоит признать, что Остапенко не отличается примерным поведением во время матчей. К примеру,

в январе 2016 года на турнире в Окленде она чудом избежала дисквалификации, когда с досады швырнула ракетку в подающего мячи мальчика.

Тогда юная горячая теннисистка заверила судью, что ракетка выскользнула у нее из рук случайно, и отделалась предупреждением.

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Кроме того, Елена не раз демонстрировала свой взрывной характер в процессе общения с мамой-тренером на корте. Так, во время матча с Каролиной Плишковой на турнире в Цинциннати в прошлом году она заявила, что вообще не хочет играть.

А ее фраза об игре Агнешки Радванской: «Она ничего не делает! Я играю в 500 раз лучше» – вообще стала крылатой.

Именно поэтому, скорее всего, приглашенные тренеры надолго не задерживаются в команде амбициозной латвийской теннисистки, а зарубежные СМИ уже называют ее не иначе как хулиганкой.

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Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Фото: Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»0

А может, в этом и секрет такого феноменального успеха молодой латвийской спортсменки?

Она смела, агрессивна, уверена в себе и показывает мощнейшую игру высочайшего класса, не обращая внимания ни на какие авторитеты.

Но это на корте, где проходит сейчас большая часть ее жизни. А какая Елена Остапенко за пределами теннисной площадки? Девушка, несмотря на занятость, является активной пользовательницей Сети, а потому фото из ее Instagram лучше всего расскажут об этом!

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Riga ❤️🇱🇻😍 #finally#back#home#love#riga#latviangirl#friends#latvia#2017

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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Throwback Acapulco 2017 ❤️🌴🌊 #me#in#acapulco#beautifulplace#greattime#latviangirl#beach#mexico#2017

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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Great time at @tasteoftennis in Miami ☺️🎉👍

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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🇲🇽☀️🌴

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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John Newman 🎤😍☺️ @johnnewmanmusic #me#metjohnnewman#greatsinger#st.petersburg#russia#2017

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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Selfie with koala 🐨😍🇦🇺 #me#with#koala#facesaysitall#love#animals#cool#time#ao2017#latviangirl#melbourne#australia

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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Circus in Melbourne 🎉🇦🇺🙈 #me#circus#havingfun#party#in#melbourne#latviangirl#australianopen2017#australia

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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🇱🇻😍👍 #me#lookinggreat#newmakeupstyle#pretty#latviangirl#riga#latvia#2016

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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Rome 🇮🇹😍👍 #me#wheninrome#may#beautifulcity#latviangirl#tennis#tournament#hadfun#italy#2016

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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😍❤️😜 #me#coolstyle#pretty#latviangirl#tagsforlikes#lovethiscap#riga#latvia#2016

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

Instagram

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Riga ball 2016 ❤️💃🌆 #me#at#riga#ball#dancing#debutant#riga#great#time#likedit#latvia#2016

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

Instagram

Throwback NYC 2016 ❤️🌆😍 #me#in#nyc#empirestatebuilding#greatview#hadfun#withlatvians#enjoyedit#usa#2016

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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Hello NYC @usopen 🌆😍🎾 #me#usopen#mercedes#pretty#greatcityandtournament#teamjelena8#davai#nyc#2016

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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WTA Pre-Wimbedon players party 🇬🇧🎾😜 #me#at#playersparty#wta#pretty#hadgoodtime#rooftop#wimbledon#london#england#2016

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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Melbourne 😜🇦🇺😍 #me#in#melbourne#just#arrived#like#this#city#australia#2015

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on

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Photoshoot for magazine 😍😜☺️ #me#photoshoot#for#magazine#pretty#likeit#great#time#with#great#people#riga#latvia

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