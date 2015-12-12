Латвийская сенсация Roland Garros Елена Остапенко: какая в жизни «хулиганка» на корте

О молодой теннисистке из Латвии Елене Остапенко сегодня говорит весь мир. Девушка стала настоящей сенсацией Открытого чемпионата Франции, сначала повторив успех Аны Иванович 10-летней давности, которая в столь же юном возрасте вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», а затем и превзойдя это достижение. В полуфинале Roland Garros Елена обыграла швейцарку Тими Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Кстати, Остапенко в этот день исполнилось 20 лет - не лучший ли подарок на день рождения?!

В теннис Елену привела мама, кстати, ее тезка - тоже Елена (именно поэтому теннисистку родные и друзья называют Аленой).

Елена Яковлева была ее первым тренером и по сей день остается основной наставницей, любящей мамой, а главное - близким другом,

который поддерживает дочь всегда и во всем. Отец Елены – Евгений Остапенко – играл в одном из украинских футбольных клубов.

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Happy Mother's Day to the best mum in the world 🌺💖😍 Love you so much ❤️❤️❤️ #happymothersday#tothebestmum#loveyousomuch#pretty#enjoytheday A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on May 14, 2017 at 9:42am PDT

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Стоит признать, что Остапенко не отличается примерным поведением во время матчей. К примеру,

в январе 2016 года на турнире в Окленде она чудом избежала дисквалификации, когда с досады швырнула ракетку в подающего мячи мальчика.

Тогда юная горячая теннисистка заверила судью, что ракетка выскользнула у нее из рук случайно, и отделалась предупреждением.

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Кроме того, Елена не раз демонстрировала свой взрывной характер в процессе общения с мамой-тренером на корте. Так, во время матча с Каролиной Плишковой на турнире в Цинциннати в прошлом году она заявила, что вообще не хочет играть.

А ее фраза об игре Агнешки Радванской: «Она ничего не делает! Я играю в 500 раз лучше» – вообще стала крылатой.

Именно поэтому, скорее всего, приглашенные тренеры надолго не задерживаются в команде амбициозной латвийской теннисистки, а зарубежные СМИ уже называют ее не иначе как хулиганкой.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Хулиганка и фанатка Серены. Кто такая Елена Остапенко

































Aizvērt Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос» LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters LETA/Reuters







А может, в этом и секрет такого феноменального успеха молодой латвийской спортсменки?

Она смела, агрессивна, уверена в себе и показывает мощнейшую игру высочайшего класса, не обращая внимания ни на какие авторитеты.

Но это на корте, где проходит сейчас большая часть ее жизни. А какая Елена Остапенко за пределами теннисной площадки? Девушка, несмотря на занятость, является активной пользовательницей Сети, а потому фото из ее Instagram лучше всего расскажут об этом!

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Riga ❤️🇱🇻😍 #finally#back#home#love#riga#latviangirl#friends#latvia#2017 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on May 20, 2017 at 5:08am PDT

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Had fun driving 😍☺️👌 @porsche @porschetennis #when#in#stuttgart#wta#amazing#tournament#teamadidas#teamwilson#tennis#latviangirl#porsche#germany#2017 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Apr 25, 2017 at 1:39pm PDT

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Throwback Acapulco 2017 ❤️🌴🌊 #me#in#acapulco#beautifulplace#greattime#latviangirl#beach#mexico#2017 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Mar 29, 2017 at 3:21pm PDT

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Great time at @tasteoftennis in Miami ☺️🎉👍 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Mar 29, 2017 at 3:15pm PDT

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🇲🇽☀️🌴 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Mar 14, 2017 at 6:28am PDT

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Learning how to play golf 😍⛳️👍 @amynordeengolf #me#learning#golf#greattime#enjoyedit#latviangirl#indianwells#california#usa#2017 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Mar 14, 2017 at 6:21am PDT

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Acapulco players party 🎉🇲🇽🎾 @abiertomexicanodetenis #me#wta#playersparty#acapulco#greatplace#goodtime#latviangirl#tennis#mexico#2017 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Feb 28, 2017 at 8:42am PST

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John Newman 🎤😍☺️ @johnnewmanmusic #me#metjohnnewman#greatsinger#st.petersburg#russia#2017 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Feb 6, 2017 at 1:50pm PST

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Lemon tree 🍋🇦🇺❤️ #throwbacktoaustralia#amazingcity#greattime#lovedit#lemontree#nicepic#latviangirl#melbourne#australia#2017 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Jan 25, 2017 at 8:30pm PST

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Throwback Auckland players party ❤️🎉😋 #me#auckland#playersparty#lovethatcity#greattime#nicepeople#enjoyeditalot#latviangirl#asbclassic2017#newzealand A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Jan 14, 2017 at 7:27pm PST

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Selfie with koala 🐨😍🇦🇺 #me#with#koala#facesaysitall#love#animals#cool#time#ao2017#latviangirl#melbourne#australia A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Jan 11, 2017 at 9:50pm PST

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Circus in Melbourne 🎉🇦🇺🙈 #me#circus#havingfun#party#in#melbourne#latviangirl#australianopen2017#australia A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Jan 14, 2017 at 7:24pm PST

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About last night 😍🇱🇻❤️ #me#last#night#greattime#gettingreadyforchristmas#party#pretty#latviangirl#lookinggood#makeup#riga#latvia#2016 A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Dec 16, 2016 at 11:09pm PST

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