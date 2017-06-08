Полнолуние 9 июня - Черная Луна в Стрельце: будьте очень внимательны!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Insa Korth/Scanpix

В период полнолуния многих людей может охватить желание сделать невозможное, а энергетические силы достигают своего пика. Такое состояние необходимо использовать для улучшения жизни. Однако стоит учесть, что полнолуние в этом месяце приходится на такой знак зодиака, как Стрелец, и этот день полон искушений. Кроме того, могут обостриться хронические болезни, усугубиться вредные зависимости, возможны эмоциональные срывы, депрессия, проявление чрезмерной агрессии.

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Полнолуние наступит 9 июня в 16.11. Ночное светило будет усилено нахождением в зодиакальном Стрельце. В этот день необходимо пребывать в состоянии внутренней и внешней тишины, обдумывая дальнейшее направление своей жизни.

Это время, когда потребуется пересмотреть свои приоритеты и понять, соответствуют ли они зову вашей души.

Энергия Стрельца поможет более ясно увидеть ориентиры, стремления, цели или, наоборот, осознать их отсутствие.

В период полнолуния, как правило, усиливаются мыслительные способности и обостряется интуиция, поэтому он подходит для принятия судьбоносных решений.

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Финансы, дела и карьера

Во время полнолуния можно свернуть с привычного пути. Благоприятные это будут перемены или нет, зависит только от вас. Поэтому важно не терять голову, погружаясь в собственные желания. Повышенная самоуверенность может подтолкнуть людей на необдуманные авантюры, резкую смену деятельности, крупные вложения денег.

В пятничное полнолуние при должной подготовке можно укрепить свои позиции на работе, что обеспечит и рост заработка. На бизнес-арене вам поможет отработанная стратегия, в ведении переговоров — заранее заученная речь, а в покупках — предварительный выбор.

Взвесить 9 июня все «за» и «против» будет достаточно сложно, а импровизация в это время — практически то же самое, что и провал.

Только продуманная тактика и четкий план помогут вам притянуть удачу на свою сторону.

Зато можно смело разрешить дела, связанные с правовыми вопросами. Люди, работающие в сфере юриспруденции, получат шанс превзойти все свои былые заслуги. Успех может поджидать и тех, кто связал свою работу с командировками и различными поездками: даже незапланированные путешествия обещают пройти удачно. Людям, которым достаточно сложно настроиться на работу или невыносимо тяжело ей заниматься, поможет техника самомотивации. Она будет вашим направляющим вектором на пути к достатку.

Мир наблюдает за Суперлунием

Фото: Мир наблюдает за Суперлунием0

Любовь и отношения

Планета Венера издавна покровительствует пятнице, наделяя этот день чувственностью, открытостью, но излишней обидчивостью. Так как именно в пятничный день наступит полнолуние, будет крайне сложно совладать с эмоциями. Однако повышенная интуиция поможет вам разглядеть в настоящем или потенциальном спутнике жизни искренние чувства, отрицательные качества и даже лживые намерения.

Одиноким людям следует учесть, что первая встреча 9 июня может вам рассказать значительно больше о человеке, нежели весь месяц.

Нахождение Луны в созвездии Стрельца может вызвать у людей склонность к импульсивности, бестактности, резким порывам. Необходимо попытаться сгладить все острые углы при общении с людьми и в любом споре стремиться к компромиссу. Это поможет обзавестись прочными связями, заключить деловые контракты и выгодные сделки.

Настроение и здоровье

Негативные переживания способны помешать сконцентрироваться на важных делах. Только у людей, которые умеют давать отпор навязчивым мыслям, предстоящий день может пройти под счастливой звездой. Поэтому в период полнолуния многие личности становятся пленниками вредных привычек. Астрологи сообщают, что увеличивается тяга к употреблению алкоголя и табачных изделий. Однако такой уход от проблем лишь помешает найти ориентиры в жизни.

В полнолуние обостряются хронические заболевания, появляется тревожность и нервные расстройства. Поэтому важно в период полной Луны уделять должное внимание своему самочувствию.

Любое, даже незначительное изменение в привычном состоянии является веским поводом посетить врача: болезнь может обнаружить себя именно в это неспокойное время.

Чтобы не стать заложником плохого настроения, необходимо гнать прочь все негативные мысли. Медитация и дыхательные практики являются отличным способом как морального, так и физического расслабления. А физические нагрузки помогут направить импульсивные порывы в полезное русло: вы избавитесь от негативных эмоций и укрепите свой организм.

Не исключено, что 9 июня многим захочется остаться наедине с собой, побыть затворником и погрузиться в размышления. Конечно, это не возбраняется и даже приветствуется, если вы не забудете об общении с людьми. Достичь внутренней гармонии гораздо легче в кругу близких, поэтому не отказывайте себе в совместном времяпровождении с любимым человеком.

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