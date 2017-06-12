Доказано, что наши сновидения имеют прямую связь с подсознанием. Зная, какие сны предупреждают об опасности, вы сможете вовремя принять меры и избежать многих проблем.

С давних пор люди обращали внимание на сны. Множество рассказов о ночных видениях, предостерегающих об угрозе, имеют реальное подтверждение. К примеру,

за несколько дней до бомбежки Хиросимы и Нагасаки некоторые жители этих городов видели кошмарные сны, в которых города превращались в пепел.

Во сне наше подсознание и интуитивное видение не подавляются сознанием, а значит информация, находящаяся на тонком уровне, может быть воспринята. Именно поэтому крайне важно не игнорировать образы, прямо указывающие на опасность.

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Выпадающие зубы. Зубы энергетически символизируют защиту человека и его социальный статус. Собеседник с гнилыми зубами вызывает подсознательное желание держаться от него подальше. Поэтому сон, в котором вы теряете зубы, может указывать на неприятные перемены, болезни и потерю уважения окружающих.

Потеря зубов с кровью или во время драки — болезнь родственника или ссора с близким человеком, которая, скорее всего, закончится разрывом.

Смерч или ураган. Образ сильного ветра всегда связан с кардинальными переменами и гневом природы. Приснившийся смерч, несущий разрушения, предупреждает о событиях, которые вы не в силах изменить. Если ветер не разрушил ваш дом и не принес вам потерь, то вы, скорее всего, окажетесь в очень трудной жизненной ситуации, но сможете избежать опасности.

Вода на полу. Водный поток — символ стабильной сильной энергетики.

Даже бурная горная река не является предупреждением об опасности. А вот разлитая вода на полу в помещении либо дом, наполняющийся водой, снятся к большим слезам.

Хищные дикие животные. Хищники символизируют большую и неуправляемую силу, зависящую от эмоций и неподвластную логике. Нападение хищных животных во сне — прямое предупреждение о физической угрозе вашему здоровью.

Пламя или пожар. Огонь — самая непредсказуемая и яркая стихия. Энергетика огня завораживает, но в этом восхищении всегда присутствует разумная осторожность.

Если вам снится неуправляемая стихия огня, пожар или взрывы, то это говорит об опасности материальных потерь.

Мертвые деревья и увядшие цветы. Здоровье, долгая жизнь и стойкость обычно ассоциируются с растениями. Мертвые деревья с гнилыми корнями, увядшие или высохшие цветы чаще всего снятся к болезням, неудачам и потерям.

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