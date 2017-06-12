Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом

Как известно, 20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, однако в Белый дом семья 45-го главы государства переезжать не спешила. Долгое время отказ Мелании Трамп менять Нью-Йорк на Вашингтон в прессе связывали с проблемами в отношениях супругов. Но на днях стало известно, что первая леди Америки все же согласилась сменить место жительства.

В течение нескольких месяцев в прессе обсуждался отказ Мелании Трамп переезжать в Белый дом. Официально первая леди заявляла, что в Нью-Йорке ей необходимо остаться из-за сына: 11-летний Бэррон должен был закончить учебный год в школе. Однако журналисты находили другое объяснение.

По мнению СМИ, негативно настроенных к новому президенту США, Мелания не хотела покидать нью-йоркский пентхаус из-за проблем в отношениях в мужем.

К тому же не так давно появились слухи о том, что первая леди Америки изменяет своему супругу с главой охраны магазина известнейшего ювелирного бренда Tiffany & Co.

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Писатель и сценарист Моника Бирн утверждает, что Мелания уже давно не верна мужу-миллиардеру. Эту информацию она на днях распространила в своем Twitter, правда, источник назвать отказалась.

«Говорят, что на протяжении многих лет Мелания изменяет Дональду с главой охраны ювелирного магазина Tiffany & Co, находящегося в лобби Трамп-тауэр»,

— написала Моника в соцсети.















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Бирн также добавила, что первая леди связана контрактом с мужем, который не может разорвать. По условиям соглашения,

если бы Дональд проиграл в президентских выборах, Мелания могла бы подать на развод. «Трамп победил, и теперь ей придется быть заложницей этого брака»,

— продолжила Бирн. Впрочем, некоторые Интернет-пользователи раскритиковали Монику за распространение слишком уж неправдоподобных слухов. Позже писательница удалила свои твиты, но это не помешало таблоидам начать активное обсуждение этой информации.



























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Впрочем, недавно стало известно, что

супруга и сын главы Соединенных Штатов Америки все же согласились на переезд. Информация об этом появилась 11 июня в официальных Instagram и Twitter Мелании Трамп.

Что стоит за этим решением — официально озвученная причина или же желание заставить сплетников замолчать — нам остается только гадать.

Фото из Instagram - целых 10! Кликайте на стрелочку справа, чтобы посмотреть все:

First Lady Melania Trump and son Barron move to the White House First boy to live in the White House since JFK Jr. #melaniatrump #donaldtrump #barrontrump #whitehouse #washingtondc #america #ivankatrump #newyork #beauty A post shared by Melania Trump (@melaniatrump.style) on Jun 12, 2017 at 4:11am PDT





































Aizvērt Визит Мелании Трамп в Саудовскую Аравию AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix















































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