Что стряслось? Мелания Трамп вдруг решила переехать в Белый дом

Как известно, 20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, однако в Белый дом семья 45-го главы государства переезжать не спешила. Долгое время отказ Мелании Трамп менять Нью-Йорк на Вашингтон в прессе связывали с проблемами в отношениях супругов. Но на днях стало известно, что первая леди Америки все же согласилась сменить место жительства.
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В течение нескольких месяцев в прессе обсуждался отказ Мелании Трамп переезжать в Белый дом. Официально первая леди заявляла, что в Нью-Йорке ей необходимо остаться из-за сына: 11-летний Бэррон должен был закончить учебный год в школе. Однако журналисты находили другое объяснение.
По мнению СМИ, негативно настроенных к новому президенту США, Мелания не хотела покидать нью-йоркский пентхаус из-за проблем в отношениях в мужем.
К тому же не так давно появились слухи о том, что первая леди Америки изменяет своему супругу с главой охраны магазина известнейшего ювелирного бренда Tiffany & Co.
Писатель и сценарист Моника Бирн утверждает, что Мелания уже давно не верна мужу-миллиардеру. Эту информацию она на днях распространила в своем Twitter, правда, источник назвать отказалась.
«Говорят, что на протяжении многих лет Мелания изменяет Дональду с главой охраны ювелирного магазина Tiffany & Co, находящегося в лобби Трамп-тауэр»,
— написала Моника в соцсети.
Бирн также добавила, что первая леди связана контрактом с мужем, который не может разорвать. По условиям соглашения,
если бы Дональд проиграл в президентских выборах, Мелания могла бы подать на развод. «Трамп победил, и теперь ей придется быть заложницей этого брака»,
— продолжила Бирн. Впрочем, некоторые Интернет-пользователи раскритиковали Монику за распространение слишком уж неправдоподобных слухов. Позже писательница удалила свои твиты, но это не помешало таблоидам начать активное обсуждение этой информации.
Впрочем, недавно стало известно, что
супруга и сын главы Соединенных Штатов Америки все же согласились на переезд. Информация об этом появилась 11 июня в официальных Instagram и Twitter Мелании Трамп.
Что стоит за этим решением — официально озвученная причина или же желание заставить сплетников замолчать — нам остается только гадать.
Фото из Instagram - целых 10! Кликайте на стрелочку справа, чтобы посмотреть все:
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