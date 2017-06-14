Хосам Абу Мери и Линда Мурниеце раскрыли детали развода

Врач и депутат Хосам Абу Мери и предприниматель и бывший министр внутренних дел Линда Абу Мери, которая вернула себе фамилию Мурниеце, в среду, 14 июня, подпишут документы о рассторжении брака, сообщает Apollo. В интервью прессе они рассказали, в чем причина того, что их брак распался.

«Мне кажется, что мою жизнь испортила политика.

Это большая психологическая нагрузка, поскольку, войдя в политику, ты там находишься 7 дней в неделю.

И в выходные дни, когда читаешь различные документы, проводишь нескончаемые телефонные переговоры, отправляешься в командировки.

Линда в свое время все это прошла, и ее вывод обо всем этом — в занятии политикой нет никакого смысла.

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При этом я хочу продолжать заниматься политикой. Я считаю, что, если меня избрали, я должен сделать максимально много. Параллельно я еще работаю врачом.

Я человек, который не может сказать нет, поэтому в какой-то момент достиг черты, когда в моей жизни была только работа.

Времени для семьи оставалось все меньше и меньше. И дома я находился все реже. И даже если я был, то часто был уставшим, у меня не было сил. Мы все реже говорили и меньше прислушивались друг к другу», - рассказал журналу Privātā Dzīve Хосам.





















































Aizvērt Первый официальный день работы Линды Абу Мери в гостинице Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva







«Сейчас мы чувствуем себя лучше, чем раньше. Свободно, поскольку не о чем спорить», - признала экс-министр.

Также Хосам рассказал изданию, что

они не будут делить общий дом «Salēni», он останется как место для общего отдыха, где можно будет проводить время с детьми и друзьями.

В свою очередь Линда оставит себе общее семейное гнездышко в Риге, а Хосам будет искать новую квартиру. «Я не делаю это с ужасом, из серии — кошмар, она меня выкидывает на улицу! Этого нет! Я считаю, что при разводе муж всегда должен оставить дом жене», - отметил Хосам.

































Aizvērt Мурниеце посетила центр размещения задержанных иностранцев LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Как уже сообщалось, о разводе пара сообщила 10 июня в социальной сети Facebook.

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