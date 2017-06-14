Хосам Абу Мери и Линда Мурниеце раскрыли детали развода

 

Фото: LETA

Врач и депутат Хосам Абу Мери и предприниматель и бывший министр внутренних дел Линда Абу Мери, которая вернула себе фамилию Мурниеце, в среду, 14 июня, подпишут документы о рассторжении брака, сообщает Apollo. В интервью прессе они рассказали, в чем причина того, что их брак распался.

«Мне кажется, что мою жизнь испортила политика.

Это большая психологическая нагрузка, поскольку, войдя в политику, ты там находишься 7 дней в неделю.

И в выходные дни, когда читаешь различные документы, проводишь нескончаемые телефонные переговоры, отправляешься в командировки.

Линда в свое время все это прошла, и ее вывод обо всем этом — в занятии политикой нет никакого смысла.

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При этом я хочу продолжать заниматься политикой. Я считаю, что, если меня избрали, я должен сделать максимально много. Параллельно я еще работаю врачом.

Я человек, который не может сказать нет, поэтому в какой-то момент достиг черты, когда в моей жизни была только работа.

Времени для семьи оставалось все меньше и меньше. И дома я находился все реже. И даже если я был, то часто был уставшим, у меня не было сил. Мы все реже говорили и меньше прислушивались друг к другу», - рассказал журналу Privātā Dzīve Хосам.

Первый официальный день работы Линды Абу Мери в гостинице

Фото: Первый официальный день работы Линды Абу Мери в гостинице0

«Сейчас мы чувствуем себя лучше, чем раньше. Свободно, поскольку не о чем спорить», - признала экс-министр.

Также Хосам рассказал изданию, что

они не будут делить общий дом «Salēni», он останется как место для общего отдыха, где можно будет проводить время с детьми и друзьями.

В свою очередь Линда оставит себе общее семейное гнездышко в Риге, а Хосам будет искать новую квартиру. «Я не делаю это с ужасом, из серии — кошмар, она меня выкидывает на улицу! Этого нет! Я считаю, что при разводе муж всегда должен оставить дом жене», - отметил Хосам.

Мурниеце посетила центр размещения задержанных иностранцев

Фото: Мурниеце посетила центр размещения задержанных иностранцев0

Как уже сообщалось, о разводе пара сообщила 10 июня в социальной сети Facebook.

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