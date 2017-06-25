Ожидание VS реальность: Афины глазами рижанки

Когда мы слышим о Греции, невольно представляем себе «античную культуру» - знаменитая архитектура, мифы и герои - образы, навеянные нам литературой, искусством и кинематографом. В конец концов, Греция и ее столица Афины - это всегда что-то древнее и далекое, но в то же время такое близкое, существующее в сегодняшнем мире. Корреспонденту Русского TVNET совсем недавно довелось побывать в стране на берегу Эгейского моря и проверить, правдивы ли «мифы Древней Греции» и чего стоит ожидать от Афин, чтобы не разочароваться.

Небольшой опыт путешествий убедил меня в том, что к любой более или менее сложной поездке необходимо готовиться. Речь идет вовсе не о качественно упакованных чемоданах, страховании здоровья и приобретении подходящего крема для загара. Нет! Я говорю, скорее, о подготовке моральной,

особенно это касается тех, кто привык путешествовать самостоятельно, не привязывая себя к туристическим группам.

Конечно, трепет, дрожащие коленки и бабочки в животе от одной только мысли о поездке - это уже половина дела, но, как мне кажется, куда важнее продумать маршрут, ознакомиться с культурой, климатом, ценами, традициями местных жителей. Тогда никакие разочарования не смогут застать вас врасплох, испортив тем самым предстоящий отдых или, наоборот, оставшиеся воспоминания.

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На примере греческой столицы, где мне совсем недавно довелось побывать, я хочу поделиться,

как же созданные рекламными буклетами и туристическими гидами иллюзии вдруг могут стать мифами,

а ожидания вдребезги разбиться о тяжелый и жестокий камень реальности.

Афины. Фото: REUTERS/Scanpix

Ожидание: Афины - колыбель европейской культуры и сокровищница мировой цивилизации

Реальность: В теории с этим фактом поспорить сложно, а вот на практике, к сожалению, все выглядит не так романтично. Мы давно наслышаны о том, что Греция запуталась в долгах и находится на грани банкротства, и это чувствуется во всем: количество заброшенных зданий, торговых центров, ресторанов и отелей зашкаливает. Город заставлен непривлекательными палатками из деревянных и металлических панелей. Все это обклеено всевозможными старыми объявлениями и нещадно разрисовано. Да, неуклюжие каракули, которые иногда называют «граффити» - это одна из проблем столицы.

Здесь исписан каждый свободный сантиметр, куда только могла добраться рука греческого вандала, и рисунки, к сожалению, берут количеством, а не качеством.

Вкладывая необходимый смысл (или не вкладывая его совсем), каждый выражает свое недовольство властью, политической обстановкой и сложившейся экономической ситуацией. Но местным жителям, кажется, совершенно не мешает тот факт, что город постепенно тонет в мусоре. Им ничего не стоит выкинуть фантик себе под ноги, оставить стаканчик из-под холодного кофе и баночку из-под колы возле первого попавшегося столба или, например, вылить на проезжую часть ведро с помоями. Увы, но от былого величия белого города на берегу Эгейского моря остались только руины.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Ожидание: В Афинах любой может прикоснуться к истокам европейской цивилизации

Реальность: Археологических раскопок на квадратный метр в Греции больше, чем в любой другой стране мира. Здесь чуть ли не каждый день находят что-нибудь из культурных ценностей, пополняя тем самым и без того богатые музейные экспозиции! Однако если вы не историк, искусствовед или, например, культуролог, приготовьтесь к тому, что

осматривать все эти доисторические руины и сложенные друг на друга камни, возможно, вам покажется занятием малоинформативным и достаточно скучным.

Спасти ситуацию и сделать прогулку более познавательной поможет экскурсия или аудиогид, и если с первым вариантом (при дополнительной плате и своевременной записи) проблем возникнуть не должно, то о существовании второго в афинских музеях, кажется, еще не знают.

Фото: Личный архив

Фото: Личный архив

Ожидание: Греки - один из самых гостеприимных народов мира

Реальность: Нет, я не собираюсь ставить под сомнение этот факт, просто все дело в том, что убедиться в этом так и не появилось возможности. Помимо вышеперечисленных проблем, у Афин есть еще одна - наплыв нелегальных мигрантов. По наблюдениям, каждый второй человек в центре - это пакистанец, индус, турок или албанец.

Каждый год десятки тысяч сирийцев, алжирцев, палестинцев пытаются через Грецию добраться до самых зажиточных стран Евросоюза,

однако большинству так и не удается уехать дальше Афин. С учетом пресловутого кризиса работы здесь катастрофически не хватает, поэтому большинство «гостей» целыми днями без дела слоняются по городу, постепенно превращая его из столицы цивилизованной Европы, в сточную канаву нелегалов.

























































Aizvērt Наплыв беженцев в Греции Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







Ожидание: Как и в любой другой европейской столице в Афинах достаточно дорого

Реальность: Вот чем древняя столица может порадовать бюджетного путешественника, так это ценами. Связано ли это с вышеупомянутым кризисом или же с тем, что в мае город только начинает готовиться к сезонному наплыву туристов, на проживание здесь может хватить совсем небольшой суммы денег. Так, например,

вполне приличную гостиницу стоимостью в 20-30 евро за номер на двоих можно найти в центре города либо в пешей доступности от него.

За продуктами отправиться на местный рынок, где от изобилия свежих овощей, вкуснейших фруктов и космически дешевых морепродуктов глаза разбегаются в разные стороны. Но по-настоящему приятный сюрприз ждет любителей сувениров: здесь, пожалуй, самые дешевые магниты, что мне приходилось видеть - цены варьируются от 0,65 до 1 евро. Если же в этом плане вы более изощренный покупатель, уверяю, вы найдете чем порадовать близких - сувенирные лавки пестрят изобилием недорогих мелочей, предлагая туристам приобрести, например, сандалии Гермеса, миниатюрный щит Персея или карманную Афродиту.

Фото: Личный архив

Ожидание: Если жить в центре города или в пешей доступности от него, можно чувствовать себя спокойно и в безопасности

Реальность: Приготовьтесь к тому, что даже самые туристические места в Афинах очень темные, фонари практически не работают, и туристы вынуждены гулять в кромешной тьме. Все бы ничего, если бы в городе не зашкаливало число нелегальных мигрантов, бродяг, проституток, наркоманов и попрошаек, которое с каждым годом только увеличивается. Казалось бы, Греция - одна из стран цивилизованной Европы, а тут

буквально в 10 минутах пешком от важнейшего из чудес света, Акрополя, прямо при свете дня и совершенно в открытую сидят на тротуаре со шприцами в руке.

Местные стыдливо пожимают плечами, мол: «Ну, а что вы хотите, у нас же кризис, преступность растет».





































Aizvērt Утомленные кризисом в Греции Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







К сожалению, довелось на личном опыте убедиться, что полиция на вызовы не спешит, а то и не приезжает вовсе. Стоит добавить, что в городе часто проходят забастовки или акции протеста, из-за которых

перестают ходить автобусы, закрываются метро, аэропорты, а хулиганы разносят в пух и прах все подвернувшееся на пути,

и к этому факту нужно быть готовым, если вдруг надумаете посетить одну из купелей мировой цивилизации - Афины.



































Aizvērt Греки в Афинах протестуют против планируемых мер экономии Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







Конечно, нельзя сказать, что в тех же Афинах совсем нет ничего хорошего - среди безликих домов, расписанных стен и разбросанного мусора нет-нет да проступают оазисы чего-то симпатичного. Однако

если вы оказались в Греции, езжайте как можно дальше от столицы, ведь, как известно, у природы кризисов не бывает.

Фото: Личный архив

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