Героиня шоу «Пусть говорят» скончалась во время пластической операции

 

Фото: скриншот видео

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 17-летней школьницы после операции в одной из частных клиник Москвы, расположенной на Мичуринском проспекте. Известно, что девушка была участницей программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета России (СКР).

По данному факту возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, операция выполнялась сотрудниками клиники для устранения последствий внутриутробных травм лица пациентки.

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По данным телеканала РЕН ТВ,

погибшей оказалась 17-летняя воспитанница Азовского дома-интерната Екатерина Бадаева, которая страдала синдромом Голденхара, вызывающим сильную деформацию лица.

Девушка выросла в детдоме и была героиней телевизионного шоу «Пусть говорят» на первом канале, где ей вызвался помочь пластический хирург из Москвы.

(Сюжет о Екатерине Бадаевой - начиная с 3:25).

Сообщается, что мать, отказавшаяся от девушки еще в роддоме, в эфире телешоу заявила, что примет родную дочь обратно после пластической операции.

В итоге помочь героине телешоу вызвался присутствовавший в студии хирург.

В настоящее время в клинике проходят обыски, изымаются предметы, имеющие значение для расследования, передает телеканал «360».

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