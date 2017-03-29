Невероятно! 42-летняя жительница Тайваня выглядит как подросток

Глядя на дизайнера интерьеров из Тайваня Люр Хсю, сложно поверить в то, что ей 42 года — на вид ведь не дашь больше 15. Сама Люр не скрывает свой истинный возраст и не считает юный облик чем-то сверхъестественным.
- Как выглядит девушка, которая слишком красива, чтобы быть счастливой 13 мая 2017 г.
- Как в 60 выглядеть на 30: советы нестареющей Кристи Бринкли 20 ноября 2015 г.
- Вечная молодость разрушила 47-летней женщине жизнь 29 июля 2013 г.
- «Леди Вечная молодость»: в 44 года ей удается выглядеть на 20! 9 февраля 2013 г.
У Люр Хсю толпы поклонников, которые мечтают разузнать секрет ее привлекательности. В свои 42 года дизайнер интерьеров из Тайваня выглядит как подросток. Причем к пластике и инъекциям красоты женщина, по ее собственным словам, никогда не прибегала. О том, что помогает ей сохранять молодость, тайваньская красотка недавно рассказала местному изданию Friday.
По словам Люр, все дело в правильном образе жизни и здоровой диете.
«Все предельно просто: я ем много свежих овощей и выпиваю достаточное количество воды. Сладкая газировка — для меня запретный продукт.
По утрам позволяю себе только чашку крепкого черного кофе», — призналась Хсю.
Кроме того, Люр регулярно увлажняет свою кожу.
Для этого она использует специальные кремы и сыворотки, а также принимает внутрь капсулы с витамином C и коллагеном.
Дизайнер интерьеров никогда не забывает наносить солнцезащитное средство, выходя на улицу, и принципиально не загорает. А вам нравится, как выглядит Люр Хсю?
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Instagram:
Еще по этой теме