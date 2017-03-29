Невероятно! 42-летняя жительница Тайваня выглядит как подросток

Глядя на дизайнера интерьеров из Тайваня Люр Хсю, сложно поверить в то, что ей 42 года — на вид ведь не дашь больше 15. Сама Люр не скрывает свой истинный возраст и не считает юный облик чем-то сверхъестественным.

У Люр Хсю толпы поклонников, которые мечтают разузнать секрет ее привлекательности. В свои 42 года дизайнер интерьеров из Тайваня выглядит как подросток. Причем к пластике и инъекциям красоты женщина, по ее собственным словам, никогда не прибегала. О том, что помогает ей сохранять молодость, тайваньская красотка недавно рассказала местному изданию Friday.

По словам Люр, все дело в правильном образе жизни и здоровой диете.

«Все предельно просто: я ем много свежих овощей и выпиваю достаточное количество воды. Сладкая газировка — для меня запретный продукт.

По утрам позволяю себе только чашку крепкого черного кофе», — призналась Хсю.

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Кроме того, Люр регулярно увлажняет свою кожу.

Для этого она использует специальные кремы и сыворотки, а также принимает внутрь капсулы с витамином C и коллагеном.

Дизайнер интерьеров никогда не забывает наносить солнцезащитное средство, выходя на улицу, и принципиально не загорает. А вам нравится, как выглядит Люр Хсю?

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