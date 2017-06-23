Захарова появилась на открытии ММКФ в роскошном платье и удивила всех своим поступком

41-летняя Мария Захарова — официальный представитель российского МИД — привлекла к себе всеобщее внимание. Эффектная блондинка впервые стала гостьей церемонии открытия Московского международного кинофестиваля и покорила окружающих безупречным look-ом.

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Марии Захаровой уже не привыкать к публичности и популярности: не только российские, но и западные СМИ называют дипломата секс-символом и следят за каждым ее шагом. На открытии Московского международного кинофестиваля Мария появилась в сдержанном и элегантном зеленом платье в пол и выглядела отлично — это был ее дебют в свете, который получился безупречным.

Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

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Но и это еще были не все сюрпризы, которые Захарова преподнесла публике: она поднялась на сцену столичного театра «Россия», в котором проходила церемония открытия фестиваля, и представила песню собственного сочинения, посвященную российским военным, погибшим в Сирии во время проведения антитеррористических операций. Композицию «Верните память» исполнила Наргиз Закирова.

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