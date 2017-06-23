Захарова появилась на открытии ММКФ в роскошном платье и удивила всех своим поступком

Мария Захарова
 

Мария Захарова. Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

41-летняя Мария Захарова — официальный представитель российского МИД — привлекла к себе всеобщее внимание. Эффектная блондинка впервые стала гостьей церемонии открытия Московского международного кинофестиваля и покорила окружающих безупречным look-ом.

Еще по этой теме

Марии Захаровой уже не привыкать к публичности и популярности: не только российские, но и западные СМИ называют дипломата секс-символом и следят за каждым ее шагом. На открытии Московского международного кинофестиваля Мария появилась в сдержанном и элегантном зеленом платье в пол и выглядела отлично — это был ее дебют в свете, который получился безупречным.

Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Реклама

Но и это еще были не все сюрпризы, которые Захарова преподнесла публике: она поднялась на сцену столичного театра «Россия», в котором проходила церемония открытия фестиваля, и представила песню собственного сочинения, посвященную российским военным, погибшим в Сирии во время проведения антитеррористических операций. Композицию «Верните память» исполнила Наргиз Закирова.

Видео

Еще по этой теме
Захарова обвинила Facebook в диверсии из-за снимка с убитым послом

Захарова обвинила Facebook в диверсии из-за снимка с убитым послом

Захарова: будем дорожить друг другом — будет мир

Захарова: будем дорожить друг другом — будет мир

Захарова пообещала «бомбу» от главы МИДа России

Захарова пообещала «бомбу» от главы МИДа России


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой Showbiz

ФОТО: 18-летняя внучка Владимира Высоцкого восхищает красотой

Как обычная процедура может «влететь в копеечку» Новости

Как обычная процедура может «влететь в копеечку»

В Skype произошел глобальный сбой: Латвийцы остались без связи Hi-Tech

В Skype произошел глобальный сбой: Латвийцы остались без связи

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров» Hi-Tech

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров»

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение Новости

Магазин Maxima поставил клиентов в неудобное положение

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРОДАЖАМ (РАБОТ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
MS DYNAMICS AXAPTA PROGRAMMĒTĀ ...
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 