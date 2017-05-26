Никогда не поздно: 94-летняя бабушка стала моделью и звездой соцсетей

 

Фото: instagram.com/1000wave

94-летняя старушка из Японии в мгновение ока стала звездой Instagram благодаря своим исключительным талантам фотомодели. Ее снимки в одежде, сконструированной внучкой-дизайнером, просто взорвали Интернет!

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94-летняя японская бабушка стала популярной фотомоделью после того, как снимки, которые она размещает на собственной странице в Instagram, стали привлекать массу поклонников.

Эмико Тогучи одевается в вещи, созданные по эскизам ее внучки-дизайнера Цинами Мори. Фотографии в модных одеяниях бабушка регулярно публикует на своей странице в Сети.



Сама же Цинами Мори - специалист по «саори-ори», традиционному японскому искусству ручного ткачества. Орнаменты «саори-ори» являются неотъемлемой частью создаваемых девушкой модных образов.

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