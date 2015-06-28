Ей только 23 года: Будни «бриллиантовой принцессы»

 

Фото: instagram.com/victoriaswarovski

23-летня Виктория Сваровски родилась в австрийском Инсбруке. Она известна благодаря не только своей фамилии, но и певческой карьере. Виктория с детских лет пела в хоре, в 2009 году выступила в телевизионном шоу от Mario Barth.

В 16 лет девушка заключила контракт со звукозаписывающей компанией Sony и уже год спустя выпустила свой первый сингл One in a Million, который сразу же покорил немецкие и австрийские чарты.

Виктория является дочерью Александры и Павла Сваровски. Известно, что

мать у нее - журналист, работает в собственной фирме, а отец - владелец компании, которая выпускает небезызвестные переливающиеся красивые камни.

На днях о Виктории писали все СМИ. А поводом для этого стала роскошная свадьба.

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Instagram

❤️🌹

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Спустя семь лет отношений 23-летняя наследница Swarovski Виктория Сваровски и ее возлюбленный Вернер Мюрц, работающий в области инвестиций в недвижимость, сыграли свадьбу, потратив на торжество кругленькую сумму.

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I said YES to the love of my life! ❤️❤️❤️

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Начать стоит хотя бы с платья невесты. Первый шаг в новую жизнь Виктория сделала в творении дизайнера из Дубая Майкла Синко, среди клиентов которого Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рианна и Леди Гага.

Свадебный наряд обошелся девушке в миллион долларов: на его создание ушло 500 тысяч кристаллов, а весил он 46 килограммов.

Свадьба Виктории, наследницы «Swarovski»

Фото: Свадьба Виктории, наследницы «Swarovski»0

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What a great place #mallorca ... so excited for tomorrow we will be shooting pictures for my own Dirndl collection #candycollection 😍

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Торжество, которое продолжалось три дня, состоялась в итальянском городе Триесте. На церемонию были приглашены 250 родственников и друзей пары. «Бриллиантовую принцессу» к алтарю вел ее отец.

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I wish you all a beautiful and SAFE #sunday ❤️

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🙏😍

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HAPPY EASTER 🐰🐣 I HOPE YOU HAVE A GREAT DAY WITH YOUR LOVED ONES ... #bunny #easter #happygirl

A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on

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On my way to #italy🇮🇹 fantastic weather here ❤️

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Chillin on a #unicorn 🦄🐚👑 #vacation #funtimes #summer #hot

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#LA such a great #place to be ... #ootd#bag#hermés#dress#intermix

A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on

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