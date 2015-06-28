Ей только 23 года: Будни «бриллиантовой принцессы»

23-летня Виктория Сваровски родилась в австрийском Инсбруке. Она известна благодаря не только своей фамилии, но и певческой карьере. Виктория с детских лет пела в хоре, в 2009 году выступила в телевизионном шоу от Mario Barth.
В 16 лет девушка заключила контракт со звукозаписывающей компанией Sony и уже год спустя выпустила свой первый сингл One in a Million, который сразу же покорил немецкие и австрийские чарты.
Виктория является дочерью Александры и Павла Сваровски. Известно, что
мать у нее - журналист, работает в собственной фирме, а отец - владелец компании, которая выпускает небезызвестные переливающиеся красивые камни.
На днях о Виктории писали все СМИ. А поводом для этого стала роскошная свадьба.
Спустя семь лет отношений 23-летняя наследница Swarovski Виктория Сваровски и ее возлюбленный Вернер Мюрц, работающий в области инвестиций в недвижимость, сыграли свадьбу, потратив на торжество кругленькую сумму.
Начать стоит хотя бы с платья невесты. Первый шаг в новую жизнь Виктория сделала в творении дизайнера из Дубая Майкла Синко, среди клиентов которого Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рианна и Леди Гага.
Свадебный наряд обошелся девушке в миллион долларов: на его создание ушло 500 тысяч кристаллов, а весил он 46 килограммов.
Торжество, которое продолжалось три дня, состоялась в итальянском городе Триесте. На церемонию были приглашены 250 родственников и друзей пары. «Бриллиантовую принцессу» к алтарю вел ее отец.
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