Ей только 23 года: Будни «бриллиантовой принцессы»

23-летня Виктория Сваровски родилась в австрийском Инсбруке. Она известна благодаря не только своей фамилии, но и певческой карьере. Виктория с детских лет пела в хоре, в 2009 году выступила в телевизионном шоу от Mario Barth.

В 16 лет девушка заключила контракт со звукозаписывающей компанией Sony и уже год спустя выпустила свой первый сингл One in a Million, который сразу же покорил немецкие и австрийские чарты.

Виктория является дочерью Александры и Павла Сваровски. Известно, что

мать у нее - журналист, работает в собственной фирме, а отец - владелец компании, которая выпускает небезызвестные переливающиеся красивые камни.

На днях о Виктории писали все СМИ. А поводом для этого стала роскошная свадьба.

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❤️🌹 A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on Jun 13, 2017 at 3:22am PDT

Спустя семь лет отношений 23-летняя наследница Swarovski Виктория Сваровски и ее возлюбленный Вернер Мюрц, работающий в области инвестиций в недвижимость, сыграли свадьбу, потратив на торжество кругленькую сумму.

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I said YES to the love of my life! ❤️❤️❤️ A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on Jun 17, 2017 at 9:22am PDT

Начать стоит хотя бы с платья невесты. Первый шаг в новую жизнь Виктория сделала в творении дизайнера из Дубая Майкла Синко, среди клиентов которого Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рианна и Леди Гага.

Свадебный наряд обошелся девушке в миллион долларов: на его создание ушло 500 тысяч кристаллов, а весил он 46 килограммов.





























Aizvērt Свадьба Виктории, наследницы «Swarovski» Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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What a great place #mallorca ... so excited for tomorrow we will be shooting pictures for my own Dirndl collection #candycollection 😍 A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on Jun 5, 2017 at 11:08am PDT

Торжество, которое продолжалось три дня, состоялась в итальянском городе Триесте. На церемонию были приглашены 250 родственников и друзей пары. «Бриллиантовую принцессу» к алтарю вел ее отец.





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I wish you all a beautiful and SAFE #sunday ❤️ A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on Jun 4, 2017 at 3:04am PDT

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🙏😍 A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on May 7, 2017 at 10:44am PDT

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HAPPY EASTER 🐰🐣 I HOPE YOU HAVE A GREAT DAY WITH YOUR LOVED ONES ... #bunny #easter #happygirl A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on Apr 16, 2017 at 10:16am PDT

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On my way to #italy🇮🇹 fantastic weather here ❤️ A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on Apr 1, 2017 at 4:07am PDT

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@eliesaabworld & @viviennewestwoodofficial amazing shows i am so impressed !! Now of 2 @kaviargauche_official ... Excited!!! 😍😍😍 A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on Oct 1, 2016 at 8:37am PDT

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Chillin on a #unicorn 🦄🐚👑 #vacation #funtimes #summer #hot A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on Aug 23, 2016 at 3:56am PDT

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#LA such a great #place to be ... #ootd#bag#hermés#dress#intermix A post shared by Victoria Swarovski💎 (@victoriaswarovski) on Jun 28, 2015 at 12:34pm PDT

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