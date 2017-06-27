Наследница Swarovski под прицелом фотокамер наслаждается медовым месяцем

На днях вышедшая замуж наследница ювелирной компании Swarovski Виктория Сваровски вместе со своим мужем проводит теперь медовый месяц на Сардинии, сообщает Apollo.

Папарацци поймали молодоженов в тот момент, когда они наслаждались морем, солнцем и друг другом.





























Aizvērt Наследница Swarovski Виктория наслаждается медовым месяцем Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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Как уже сообщалось, 16 июня в итальянском Триесте состоялась свадьба наследницы знаменитой компании Виктории Сваровски и ее возлюбленного Вернера Мюрца, инвестора недвижимости.

Пара обвенчалась в городском соборе. На торжественную церемонию пришли около 250 гостей.





























Aizvērt Свадьба Виктории, наследницы «Swarovski» Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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