Наследница Swarovski под прицелом фотокамер наслаждается медовым месяцем

 

Фото: InSight media/Vida Press

На днях вышедшая замуж наследница ювелирной компании Swarovski Виктория Сваровски вместе со своим мужем проводит теперь медовый месяц на Сардинии, сообщает Apollo.

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Наследница Swarovski Виктория наслаждается медовым месяцем

Фото: Наследница Swarovski Виктория наслаждается медовым месяцем0

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Как уже сообщалось, 16 июня в итальянском Триесте состоялась свадьба наследницы знаменитой компании Виктории Сваровски и ее возлюбленного Вернера Мюрца, инвестора недвижимости.

Пара обвенчалась в городском соборе. На торжественную церемонию пришли около 250 гостей.

Свадьба Виктории, наследницы «Swarovski»

Фото: Свадьба Виктории, наследницы «Swarovski»0

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