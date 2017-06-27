Наследница Swarovski под прицелом фотокамер наслаждается медовым месяцем

На днях вышедшая замуж наследница ювелирной компании Swarovski Виктория Сваровски вместе со своим мужем проводит теперь медовый месяц на Сардинии, сообщает Apollo.
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Папарацци поймали молодоженов в тот момент, когда они наслаждались морем, солнцем и друг другом.
Как уже сообщалось, 16 июня в итальянском Триесте состоялась свадьба наследницы знаменитой компании Виктории Сваровски и ее возлюбленного Вернера Мюрца, инвестора недвижимости.
Пара обвенчалась в городском соборе. На торжественную церемонию пришли около 250 гостей.Еще по этой теме