Супруга бывшего мужа Лилиты Озолини: Никогда не чувствовала себя виноватой

 

Фото: LETA

Латвийская эстрадная певица Рита Тренце вместе с мужем, поющим актером Имантом Скрастиньшем вместе уже 30 лет. Ранее актер был женат на диве театра «Дайлес» Лилите Озолине, и именно Риту часто называли причиной разрыва актерской пары, пишет Apollo.

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Рита, отношения которой с Имантом когда-то вызвали ажиотаж, 30 лет спустя рассказала, что,

хотя и были люди, которые за спиной певицы обсуждали ее и мужа, сама она никогда не получала открытых упреков.

И со стороны Лилиты Озолини тоже.

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«С Лилитой Озолиней мы не враги. Никогда не чувствовала себя виноватой перед ней. (...)

Наши отношения очень деловые, но дружелюбные. Нет никакой причины для ненависти»,

- рассказала Тренце журналу Kas Jauns.

Фото: LETA

Тренце (61) и спустя 30 лет совместной жизни с Имантом (76) чувствует себя влюбленной. Признается, что они до сих пор друг друга удивляют и балуют.

«Живем друг для друга. (...) И в будни есть милые мелочи. Иманту иногда нравится оставлять маленькие записочки под подушкой.

И он ждет, что, например, перед путешествием я оставлю ему какое-то милое слово на бумаге»,

- рассказала о своих отношениях Рита.

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