Супруга бывшего мужа Лилиты Озолини: Никогда не чувствовала себя виноватой

Латвийская эстрадная певица Рита Тренце вместе с мужем, поющим актером Имантом Скрастиньшем вместе уже 30 лет. Ранее актер был женат на диве театра «Дайлес» Лилите Озолине, и именно Риту часто называли причиной разрыва актерской пары, пишет Apollo.

Рита, отношения которой с Имантом когда-то вызвали ажиотаж, 30 лет спустя рассказала, что,

хотя и были люди, которые за спиной певицы обсуждали ее и мужа, сама она никогда не получала открытых упреков.

И со стороны Лилиты Озолини тоже.

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«С Лилитой Озолиней мы не враги. Никогда не чувствовала себя виноватой перед ней. (...)

Наши отношения очень деловые, но дружелюбные. Нет никакой причины для ненависти»,

- рассказала Тренце журналу Kas Jauns.

Фото: LETA

Тренце (61) и спустя 30 лет совместной жизни с Имантом (76) чувствует себя влюбленной. Признается, что они до сих пор друг друга удивляют и балуют.

«Живем друг для друга. (...) И в будни есть милые мелочи. Иманту иногда нравится оставлять маленькие записочки под подушкой.

И он ждет, что, например, перед путешествием я оставлю ему какое-то милое слово на бумаге»,

- рассказала о своих отношениях Рита.

























Aizvērt Встреча Лилиты Озолини с сеньорами в кинотеатре "Kino Citadele" Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde Toms Norde











































Aizvērt "Вечер легенды" вместе с актрисой Лилитой Озолиней Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis Nauris Garkaklis







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