Как никогда обнаженные: знаменитости без макияжа - вот они какие

Лето - идеальное время для того, чтобы отказаться от косметики (по крайней мере - декоративной) и дать возможность не только телу, но и лицу слегка загореть, зарядиться солнечной энергией и «принять» дозу витаминов, доступных только в это время года.
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Мировые знаменитости, которых мы привыкли видеть «при полном параде» на красных ковровых дорожках,
больше других страдают от постоянного «насилия» над своей внешностью (как собственного, так и визажистов),
а потому наслаждаются любой возможностью выйти из дома без «боевого раскраса», как обычные люди.
Что они делают, совершенно не боясь при этом попасть в объективы фоторепортеров, следующих за ними буквально по пятам.
Наверняка папарацци, сделавшие эти снимки, рассчитывали на сенсацию со знаком минус, а мы увидели в этом только плюс, и вот почему:
если звезды мировой величины предпочитают естественность в повседневной жизни, то это отличный пример для всех!
Не истязайте свое лицо - дайте ему дышать, особенно летом. И вообще, что может быть прекраснее природной красоты?!Еще по этой теме