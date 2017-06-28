Как никогда обнаженные: знаменитости без макияжа - вот они какие

Лето - идеальное время для того, чтобы отказаться от косметики (по крайней мере - декоративной) и дать возможность не только телу, но и лицу слегка загореть, зарядиться солнечной энергией и «принять» дозу витаминов, доступных только в это время года.

Мировые знаменитости, которых мы привыкли видеть «при полном параде» на красных ковровых дорожках,

больше других страдают от постоянного «насилия» над своей внешностью (как собственного, так и визажистов),

а потому наслаждаются любой возможностью выйти из дома без «боевого раскраса», как обычные люди.

Что они делают, совершенно не боясь при этом попасть в объективы фоторепортеров, следующих за ними буквально по пятам.

Реклама

Наверняка папарацци, сделавшие эти снимки, рассчитывали на сенсацию со знаком минус, а мы увидели в этом только плюс, и вот почему:

если звезды мировой величины предпочитают естественность в повседневной жизни, то это отличный пример для всех!

Не истязайте свое лицо - дайте ему дышать, особенно летом. И вообще, что может быть прекраснее природной красоты?!





































Aizvērt Знаменитости без макияжа Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







Еще по этой теме