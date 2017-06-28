Как никогда обнаженные: знаменитости без макияжа - вот они какие

 

Фото: Vida Press

Лето - идеальное время для того, чтобы отказаться от косметики (по крайней мере - декоративной) и дать возможность не только телу, но и лицу слегка загореть, зарядиться солнечной энергией и «принять» дозу витаминов, доступных только в это время года.

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Мировые знаменитости, которых мы привыкли видеть «при полном параде» на красных ковровых дорожках,

больше других страдают от постоянного «насилия» над своей внешностью (как собственного, так и визажистов),

а потому наслаждаются любой возможностью выйти из дома без «боевого раскраса», как обычные люди.

Что они делают, совершенно не боясь при этом попасть в объективы фоторепортеров, следующих за ними буквально по пятам.

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Наверняка папарацци, сделавшие эти снимки, рассчитывали на сенсацию со знаком минус, а мы увидели в этом только плюс, и вот почему:

если звезды мировой величины предпочитают естественность в повседневной жизни, то это отличный пример для всех!

Не истязайте свое лицо - дайте ему дышать, особенно летом. И вообще, что может быть прекраснее природной красоты?!

Знаменитости без макияжа

Фото: Знаменитости без макияжа0

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