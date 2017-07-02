Девушка из нашего двора: «Блондинка в законе» очаровала летним образом

На днях известная американская актриса и продюсер Риз Уизерспун попала в объективы папарацци во время похода за продуктами в Санта-Монике. Как оказалось, в повседневной жизни главная героиня всеми любимой комедии «Блондинка в законе» отдает предпочтение простой, комфортной, но при этом очень женственной одежде.
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Недавно попавшие в Сеть снимки Риз Уизерспун вызвали восхищение ее поклонников, которые отметили, что
она тем и подкупает, что в обычной жизни выглядит вовсе не как звезда, а как обычная девушка, живущая по-соседству.
Для похода в магазин Риз выбрала платье-рубашку чуть ниже колена из натуральной ткани в бело-голубую клетку. Кокетливо завязанный поясок из той же ткани пришелся к этой моделиочень кстати.
Легкий летний образ актриса дополнила белыми босоножками на невысокой танкетке и солнцезащитными очками.
При этом косметики на лице знаменитости практически не было, да и к какой-либо укладке волос она тоже решила не прибегать,
просто естественно распустив их. Ну а сумка просто супер - и вместительная, и стильная, и в тон, и по сезону! Смотрите фото и берите на заметку...
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash/Vida PressЕще по этой теме