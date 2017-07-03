Беженка из Сирии окончила российскую школу с золотой медалью

Сдача единого государственного экзамена для большинства школьников — настоящее испытание. И если ученики, которые усердно готовились к итоговой проверке знаний на протяжении многих лет, получают невысокие баллы, то что уж говорить о тех, кто лишь недавно переехал в Россию и только привыкает к новой системе образования. Вопреки стереотипам, юная беженка из Сирии Иман Хассун смогла в этом году достойно стать ЕГЭ и получить золотую медаль за успехи в учебе.

Два года назад Иман Хассун вместе с родителями и сестрой переехала из сирийского города Идлиб в Россию. И уже осенью 2015 года девушка стала ученицей общеобразовательной школы №44 в Чите.

На днях стало известно, что Иман, сдававшая ЕГЭ наравне со своими одноклассниками, получила высокие оценки. Так, русский язык она сдала на 91 балл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

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Кроме того, Хассун стала единственной в этом году выпускницей школы №44, удостоившейся золотой медали.

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«Моя мама родом из Читы. Она познакомилась с папой, когда училась в Иркутске. По воле судьбы они поженились и переехали в Сирию. Началась война, было очень страшно, и после того, как наш город атаковали, мы решили переехать на родину к маме, в Читу. В Сирии у меня осталось очень много друзей, я общаюсь с ними ежедневно. В таких сложных обстоятельствах они продолжают учиться и надеются, что все кончится когда-то», — призналась Иман журналистам.

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По словам девушки, первое время ей было непросто привыкнуть к российской системе образования. Однако благодаря усердию она быстро решила все проблемы.

Свою дальнейшую жизнь Иман планирует связать с изучением языков, культур и традиций разных стран и не исключает, что в будущем вернется в родной город.

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