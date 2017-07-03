Беженка из Сирии окончила российскую школу с золотой медалью

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/Scanpix

Сдача единого государственного экзамена для большинства школьников — настоящее испытание. И если ученики, которые усердно готовились к итоговой проверке знаний на протяжении многих лет, получают невысокие баллы, то что уж говорить о тех, кто лишь недавно переехал в Россию и только привыкает к новой системе образования. Вопреки стереотипам, юная беженка из Сирии Иман Хассун смогла в этом году достойно стать ЕГЭ и получить золотую медаль за успехи в учебе.

Два года назад Иман Хассун вместе с родителями и сестрой переехала из сирийского города Идлиб в Россию. И уже осенью 2015 года девушка стала ученицей общеобразовательной школы №44 в Чите.

На днях стало известно, что Иман, сдававшая ЕГЭ наравне со своими одноклассниками, получила высокие оценки. Так, русский язык она сдала на 91 балл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала ЗДЕСЬ

Кроме того, Хассун стала единственной в этом году выпускницей школы №44, удостоившейся золотой медали.

Реклама

«Моя мама родом из Читы. Она познакомилась с папой, когда училась в Иркутске. По воле судьбы они поженились и переехали в Сирию. Началась война, было очень страшно, и после того, как наш город атаковали, мы решили переехать на родину к маме, в Читу. В Сирии у меня осталось очень много друзей, я общаюсь с ними ежедневно. В таких сложных обстоятельствах они продолжают учиться и надеются, что все кончится когда-то», — призналась Иман журналистам.

Facebook:

По словам девушки, первое время ей было непросто привыкнуть к российской системе образования. Однако благодаря усердию она быстро решила все проблемы.

Свою дальнейшую жизнь Иман планирует связать с изучением языков, культур и традиций разных стран и не исключает, что в будущем вернется в родной город.

Еще по этой теме
Темнокожая девочка-сирота стала балериной - мир рукоплещет!

Темнокожая девочка-сирота стала балериной - мир рукоплещет!

Снимок, тронувший сердца: сирийская девочка «сдалась» фотографу

Снимок, тронувший сердца: сирийская девочка «сдалась» фотографу

В Сирии родился ребенок со снарядом в голове

В Сирии родился ребенок со снарядом в голове


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 1200 EUR

reklama.vesti.lv

Спикер Рады поздравил ВМС Украины: Моряки вернут Крым Новости

Спикер Рады поздравил ВМС Украины: Моряки вернут Крым

«Неопознанное явление» в Юрмале Новости

«Неопознанное явление» в Юрмале

Коллега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях он жил Showbiz

Коллега Яковлева из «Иванушек» показал, в каких условиях он жил

Пропавший в Лиепае мальчик до сих пор не найден Новости

Пропавший в Лиепае мальчик до сих пор не найден

Касперский готов раскрыть исходный программный код компании Hi-Tech

Касперский готов раскрыть исходный программный код компании

Жизнь

В мире

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IS SPECIĀLISTS/-E
IS SPECIĀLISTS/-E
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
FINANŠU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 