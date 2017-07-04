Брак Мурниеце и Абу Мери развалился из-за Лиене Скулме?

Как сообщает издание «Kas Jauns», в Сейме ходят слухи, что причиной распада брака экс-министра Линды Мурниеце и депутата Хосама Абу Мери может быть художница Лиене Скулме, которая некоторое время работала советницей политика.

Хосам Абу Мери и Линда Мурниеце 14 июля расторгли свои отношения официально, о чем сообщили на своих аккаунтах в Facebook.

В кулуарах парламента говорят, что брак распался, поскольку Линда узнала об отношениях мужа с бывшей королевой красоты, художницей Лиене Скулме.

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Основой для слухов стал тот факт, что, работая в Сейме, Лиене и Хосам много времени проводили вдвоем и Скулме в интервью не скрывала, что и вне работы политик помогает ей как может.

Лиене эти слухи отрицает, сообщив, что даже не помнит, когда видела Хосама последний раз, к тому же у нее отношения с другим человеком.











































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