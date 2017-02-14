Девушка с сотней родинок на теле поборется за титул «Мисс Вселенная»

20-летняя малазийка Эвита Делмундо, которую в школе дразнили «монстром» из-за многочисленных родинок на теле, сейчас проходит кастинг на конкурс «Мисс Вселенная». Девушка надеется, что сможет преодолеть все этапы отбора и одержать победу в конкурсе красоты.
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Малазийка Эвита Делмундо всю свою жизнь была вынуждена мириться с насмешками и издевательствами. А все потому, что ее тело полностью покрыто родинками.
Чтобы доказать всем, что такая особенность — вовсе не недостаток, а изюминка, а заодно и выйти из зоны комфорта, девушка решила поучаствовать в кастинге «Мисс Вселенная».
«В начальной школе никто не хотел дружить со мной, — рассказала Эвита. — Многие шептались за моей спиной. Это разбивало мне сердце, я была так одинока!»
В 16 лет девушка отправилась в религиозный лагерь и
именно там научилась принимать и любить себя такой, какой родилась: до этого Эвита мечтала удалить хотя бы часть родинок.
Спустя 4 года девушка решила попробовать свои силы на конкурсе красоты и сразу же замахнулась на самый престижный и разрекламированный среди подобных мероприятий — «Мисс Вселенная».
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На данный момент она ждет результатов, которые покажут, прошла ли она во второй тур.
«Но даже если нет, — говорит Эвита, — я не расстроюсь. Главное — я приобрела уверенность в себе».
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