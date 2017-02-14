Девушка с сотней родинок на теле поборется за титул «Мисс Вселенная»

 

Фото: instagram.com/evita_delmundo

20-летняя малазийка Эвита Делмундо, которую в школе дразнили «монстром» из-за многочисленных родинок на теле, сейчас проходит кастинг на конкурс «Мисс Вселенная». Девушка надеется, что сможет преодолеть все этапы отбора и одержать победу в конкурсе красоты.

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Малазийка Эвита Делмундо всю свою жизнь была вынуждена мириться с насмешками и издевательствами. А все потому, что ее тело полностью покрыто родинками.

Чтобы доказать всем, что такая особенность — вовсе не недостаток, а изюминка, а заодно и выйти из зоны комфорта, девушка решила поучаствовать в кастинге «Мисс Вселенная».

«В начальной школе никто не хотел дружить со мной, — рассказала Эвита. — Многие шептались за моей спиной. Это разбивало мне сердце, я была так одинока!»

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В 16 лет девушка отправилась в религиозный лагерь и

именно там научилась принимать и любить себя такой, какой родилась: до этого Эвита мечтала удалить хотя бы часть родинок.

Спустя 4 года девушка решила попробовать свои силы на конкурсе красоты и сразу же замахнулась на самый престижный и разрекламированный среди подобных мероприятий — «Мисс Вселенная».

Instagram:

🌺💕

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На данный момент она ждет результатов, которые покажут, прошла ли она во второй тур.

«Но даже если нет, — говорит Эвита, — я не расстроюсь. Главное — я приобрела уверенность в себе».

Instagram:

Hey I got my cute pop socket here at👉👉👉 @urbanbohochic.co check it out for more colours and design! 😁💖

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So I feel nothing at all... 🌼🌼🌼

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Holiday vacation 🌸🌸🌸

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No words can make me fall down 😊❤only God words is powerful 🌸

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It's my dream ❤ Thank God 🙏

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Spread your wings and fly 🌸

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Believe 🌼

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Who you ?🐱

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