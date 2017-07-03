Романтика на закате: «особенная» дочь Ирины Хакамады отдыхает с любимым

Ирина Хакамада с дочкой Машей (2015 г.)
 

Ирина Хакамада с дочкой Машей (2015 г.). Фото: RIA Novosti/ScanPix

19-летняя Мария Сиротинская, единственная дочь российского политика Ирины Хакамады, и ее возлюбленный Влад Ситдиков решили отдохнуть в Греции только вдвоем. Девушка прислала маме романтичный снимок с бойфрендом, а та выложила его на своей страничке в Instagram.

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Долгие годы Ирина Хакамада не считала нужным рассказывать прессе о том, что ее дочери Марии при рождении поставили диагноз — синдром Дауна. Но в 2008-м Хакамада пришла с повзрослевшей Машенькой на московскую премьеру фильма «Хроники Нарнии: Принц Каспиан». Этот выход в свет был непростым даже для такой «железной леди», как Ирина Муцуовна.

Прошло время, и Ирина, преодолев все трудности, все чаще показывает свою дочку, которой в этом году исполнится 20 лет.

На днях Хакамада поделилась с подписчиками в Сети снимком, на котором Мария позирует со своим возлюбленным Владом Ситдиковым на пляже на фоне заката. Девушка уже не первый год встречается со спортсменом, таким же «особенным», как и она.

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Этим романтичным фото Мария и Влад развеяли слухи о расставании, появившиеся недавно в российских СМИ. Фолловеры Ирины не смогли сдержать эмоций и прокомментировали снимок пары:

«Вот это счастье!!! Без всяких слов!!!», «Самое крутое, что они выглядят счастливее многих других людей»,

«Ирина, у вас талантливая девочка с большим и добрым сердцем». Впрочем, как обычно, нашлись и недоброжелатели, но Хакамада заверила, что ее дочь не обращает никакого внимания на негативные отзывы.

Instagram:

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