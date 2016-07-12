Балерина Большого театра показала шпагат на 8-м месяце беременности

Профессиональным балеринам никогда нельзя расслабляться: постоянные тренировки – залог хорошей формы и, конечно же, успешной карьеры. Вот и россиянка Анна Тихомирова даже во время беременности не забывает о важности растяжки и делает шпагат.
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Балетный мир – суровый мир.
Многие танцовщицы откладывают материнство на потом, ведь если уйдешь в декрет, есть большая вероятность того, что твое место займут.
А вот балерина Большого театра Анна Тихомирова забеременела почти сразу же, как вышла замуж за коллегу, премьера Артема Овчаренко.
Чтобы не выпасть из обоймы, девушка не забывает о растяжке и регулярно ходит в бассейн.
На днях на своей страничке в Instagram Анна опубликовала видео, посмотрев которое, сразу можно понять, что форму балерина не потеряла.
Поклонники Тихомировой восхитились тем, что и на 8-м месяце беременности она не ленится растягиваться: «Анна, это потрясающе! Молодец!», «Анечка, ты потрясающая».
Мы полностью согласны с мнением фолловеров балерины и желаем ей легких родов, а будущему ребеночку – крепкого здоровья!
Видео:
35 weeks pregnant☺️В балетном классе со 2-ого месяца ни разу не была, но потянуться для души раз в месяц и в бассейн это обязательно😉☝️ The day should start with a good mood!👌😀#35weekspregnant #annatikhomirova #ballet #bolshoitheatre #stretching #worldwideballet #worldballetproject #беременяшка #растяжка #аннатихомирова #ballerina #bolshoiballet #всёвудовольствие #нивчемсебенеотказываем #позитив #8месяцев #балет #скоромама Расскажите мамочки, а как вы держите себя в форме?☺️
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Anna Tikhomirova and Artem Ovcharenko in The Golden Age. Анна Тихомирова и Артём Овчаренко в Золотой Век. #annatikhomirova #artemovcharenko #thegoldenage #goldenage #grigorovich #yurigrigorovich #ballet #ballerina #bolshoitheatre #bolshoiballet #bolshoi #moscow #аннатихомирова #артемовчаренко #золотойвек #балет #балерина #большой #большойтеатр #москва
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