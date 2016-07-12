Балерина Большого театра показала шпагат на 8-м месяце беременности

 

Фото: instagram.com/explore/tags/аннатихомирова

Профессиональным балеринам никогда нельзя расслабляться: постоянные тренировки – залог хорошей формы и, конечно же, успешной карьеры. Вот и россиянка Анна Тихомирова даже во время беременности не забывает о важности растяжки и делает шпагат.

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Многие танцовщицы откладывают материнство на потом, ведь если уйдешь в декрет, есть большая вероятность того, что твое место займут.

А вот балерина Большого театра Анна Тихомирова забеременела почти сразу же, как вышла замуж за коллегу, премьера Артема Овчаренко.

Чтобы не выпасть из обоймы, девушка не забывает о растяжке и регулярно ходит в бассейн.

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На днях на своей страничке в Instagram Анна опубликовала видео, посмотрев которое, сразу можно понять, что форму балерина не потеряла.

Поклонники Тихомировой восхитились тем, что и на 8-м месяце беременности она не ленится растягиваться: «Анна, это потрясающе! Молодец!», «Анечка, ты потрясающая».

Мы полностью согласны с мнением фолловеров балерины и желаем ей легких родов, а будущему ребеночку – крепкого здоровья!

Видео:

35 weeks pregnant☺️В балетном классе со 2-ого месяца ни разу не была, но потянуться для души раз в месяц и в бассейн это обязательно😉☝️ The day should start with a good mood!👌😀#35weekspregnant #annatikhomirova #ballet #bolshoitheatre #stretching #worldwideballet #worldballetproject #беременяшка #растяжка #аннатихомирова #ballerina #bolshoiballet #всёвудовольствие #нивчемсебенеотказываем #позитив #8месяцев #балет #скоромама Расскажите мамочки, а как вы держите себя в форме?☺️

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