Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

Бывший министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце после своего второго развода делает то же самое, что и после первого - продает семейное гнездышко, чтобы начать новую жизнь без воспоминаний о прошлом, которые хранят его стены. На портале ss.lv каждый может прочитать объявление о продаже недвижимости и не только посмотреть, как выглядит квартира Мурниеце в Баложи, но и приобрести ее, пишет sejas.lv.

В объявлении говорится, что продается прекрасная квартира с тремя спальнями, гардеробной, кабинетом, просторным холлом и кухонной зоной.

Квартира оснащена новым кухонным оборудованием, бытовой техникой, имеются настенные шкафы.

Как одно из достоинств жилища Линда Мурниеце отмечает то, что березы во дворе достигают балкона.

Красивую квартиру в живописном месте с двумя парковочными местами и охраной хозяйка продает за 146 тысяч евро.

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Фото: скриншот сайта ss.lv

Фото: скриншот сайта ss.lv

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Линда Мурниеце призналась изданию Vakara ziņas, что действительно продает свой дом, поскольку после развода эмоционально лучше будет себя чувствовать в другом месте.

В этой квартире всегда находились ее и Хосама дети, они с мужем проводили там время вместе, в доме бурлила жизнь, а теперь в нем тишина.

Поэтому предпринимательница решила после развода перебраться в центр Риги. Тем более что дочь Линды Хелена осенью начнет учебу в университете, да и сын Рихард учится в одной из столичных средних школ, и хоккейные тренировки у него тоже проходят в Риге.

Первый официальный день работы Линды Абу Мери в гостинице

Фото: Первый официальный день работы Линды Абу Мери в гостинице0

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