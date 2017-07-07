Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

Бывший министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце после своего второго развода делает то же самое, что и после первого - продает семейное гнездышко, чтобы начать новую жизнь без воспоминаний о прошлом, которые хранят его стены. На портале ss.lv каждый может прочитать объявление о продаже недвижимости и не только посмотреть, как выглядит квартира Мурниеце в Баложи, но и приобрести ее, пишет sejas.lv.
В объявлении говорится, что продается прекрасная квартира с тремя спальнями, гардеробной, кабинетом, просторным холлом и кухонной зоной.
Квартира оснащена новым кухонным оборудованием, бытовой техникой, имеются настенные шкафы.
Как одно из достоинств жилища Линда Мурниеце отмечает то, что березы во дворе достигают балкона.
Красивую квартиру в живописном месте с двумя парковочными местами и охраной хозяйка продает за 146 тысяч евро.
Фото: скриншот сайта ss.lv
Фото: скриншот сайта ss.lv
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Линда Мурниеце призналась изданию Vakara ziņas, что действительно продает свой дом, поскольку после развода эмоционально лучше будет себя чувствовать в другом месте.
В этой квартире всегда находились ее и Хосама дети, они с мужем проводили там время вместе, в доме бурлила жизнь, а теперь в нем тишина.
Поэтому предпринимательница решила после развода перебраться в центр Риги. Тем более что дочь Линды Хелена осенью начнет учебу в университете, да и сын Рихард учится в одной из столичных средних школ, и хоккейные тренировки у него тоже проходят в Риге.Еще по этой теме