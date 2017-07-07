Линда Мурниеце после развода с Абу Мери продает квартиру

Бывший министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце после своего второго развода делает то же самое, что и после первого - продает семейное гнездышко, чтобы начать новую жизнь без воспоминаний о прошлом, которые хранят его стены. На портале ss.lv каждый может прочитать объявление о продаже недвижимости и не только посмотреть, как выглядит квартира Мурниеце в Баложи, но и приобрести ее, пишет sejas.lv.

В объявлении говорится, что продается прекрасная квартира с тремя спальнями, гардеробной, кабинетом, просторным холлом и кухонной зоной.

Квартира оснащена новым кухонным оборудованием, бытовой техникой, имеются настенные шкафы.

Как одно из достоинств жилища Линда Мурниеце отмечает то, что березы во дворе достигают балкона.

Красивую квартиру в живописном месте с двумя парковочными местами и охраной хозяйка продает за 146 тысяч евро.

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Фото: скриншот сайта ss.lv

Фото: скриншот сайта ss.lv

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Линда Мурниеце призналась изданию Vakara ziņas, что действительно продает свой дом, поскольку после развода эмоционально лучше будет себя чувствовать в другом месте.

В этой квартире всегда находились ее и Хосама дети, они с мужем проводили там время вместе, в доме бурлила жизнь, а теперь в нем тишина.

Поэтому предпринимательница решила после развода перебраться в центр Риги. Тем более что дочь Линды Хелена осенью начнет учебу в университете, да и сын Рихард учится в одной из столичных средних школ, и хоккейные тренировки у него тоже проходят в Риге.





















































Aizvērt Первый официальный день работы Линды Абу Мери в гостинице Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva







































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