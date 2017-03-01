10 фото в Instagram: политик и гольфистка латвийского происхождения Натали Гулбис

Политик и гольфистка латвийского происхождения Натали Гулбис. Фото: AFP/Scanpix

Американская гольфистка латвийского происхождения Натали Гулбис (Natalie Gulbis) считается одной из самых сексуальных спортсменок мира. Натуральная длинноногая блондинка один за другим выигрывает соревнования по гольфу, а свой первый гонорарный миллион долларов получила еще в 2005 году. За внешние данные и хорошее профессиональное мастерство Натали Гулбис называют Анной Курниковой в гольфе.