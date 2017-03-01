10 фото в Instagram: политик и гольфистка латвийского происхождения Натали Гулбис

Американская гольфистка латвийского происхождения Натали Гулбис (Natalie Gulbis) считается одной из самых сексуальных спортсменок мира. Натуральная длинноногая блондинка один за другим выигрывает соревнования по гольфу, а свой первый гонорарный миллион долларов получила еще в 2005 году. За внешние данные и хорошее профессиональное мастерство Натали Гулбис называют Анной Курниковой в гольфе.
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Несмотря на то, что Натали в последние годы профессионально спортом уже не занимается, красавица рассматривает возможность кандидата на место в Конгрессе США. Свой шарм 34-летняя спортсменка не потеряла и продолжает в социальных сетях делиться пикантными фотографиями.
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