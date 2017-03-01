10 фото в Instagram: политик и гольфистка латвийского происхождения Натали Гулбис

Политик и гольфистка латвийского происхождения Натали Гулбис
 

Политик и гольфистка латвийского происхождения Натали Гулбис. Фото: AFP/Scanpix

Американская гольфистка латвийского происхождения Натали Гулбис (Natalie Gulbis) считается одной из самых сексуальных спортсменок мира. Натуральная длинноногая блондинка один за другим выигрывает соревнования по гольфу, а свой первый гонорарный миллион долларов получила еще в 2005 году. За внешние данные и хорошее профессиональное мастерство Натали Гулбис называют Анной Курниковой в гольфе.

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Несмотря на то, что Натали в последние годы профессионально спортом уже не занимается, красавица рассматривает возможность кандидата на место в Конгрессе США. Свой шарм 34-летняя спортсменка не потеряла и продолжает в социальных сетях делиться пикантными фотографиями.

Instagram

Happy First Day of Spring. @Lpga in Southern California this week! ☀️🌊 Aviara. #offday #beachday #californiagirl#nofilter

Публикация от Natalie Gulbis (@nataliegulbis)

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Instagram

🌺 hopeful #beachyoga improves golf shirt tan line.. Hope everyone has a great Friday. 🌺@adidaswomen

Публикация от Natalie Gulbis (@nataliegulbis)

Instagram

Fun night for Derek Jeter's Turn 2 Foundation Charity Golf Event. T.I performed too! @mgmresortsintl

Публикация от Natalie Gulbis (@nataliegulbis)

Instagram

#homeoffice

Публикация от Natalie Gulbis (@nataliegulbis)

Instagram

Healthy Cuisine ...📷 Ahi Tuna with 12 veggie sauté

Публикация от Natalie Gulbis (@nataliegulbis)

Instagram

Instagram

🍳

Публикация от Natalie Gulbis (@nataliegulbis)

Instagram

"Beauty begins the moment you decide to be yourself" #cocochanel #womenwednesday

Публикация от Natalie Gulbis (@nataliegulbis)

Instagram

"You are never too old to set another goal, or to dream a new dream". C.S. Lewis

Публикация от Natalie Gulbis (@nataliegulbis)

Instagram

👱‍♀️👱

Публикация от Natalie Gulbis (@nataliegulbis)

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