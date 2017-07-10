Скандал при дворе: Королева запретила Гарри жениться на Меган Маркл

32-летний принц Гарри и 35-летняя актриса Меган Маркл попали в немилость королевы Елизаветы II. По информации популярного издания OK Magazine, строгая бабушка принца Уэльского запрещает внуку жениться на звезде сериала «Форс-мажоры». Неужели молодому монарху придется выбирать между долгом перед страной и любимой женщиной?
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Принц Гарри и популярная американская актриса Меган Маркл начали встречаться в ноябре прошлого года. Однако у влюбленных уже все очень серьезно: инсайдеры уверяют, что рыжеволосый англичанин намерен взять Маркл в жены.
К несчастью пары, в дело вмешалась венценосная бабушка Гарри, королева Елизавета II. Она категорически против этого союза, о чем недавно и сообщила внуку.
По словам инсайдера OK Magazine, молодой принц раздавлен отказом королевы.
«Гарри не представляет, как он вернется к своим обязанностям, если подле него не будет Меган», — поделился один из инсайдеров OK Magazine. Поговаривают, что молодой британец может отказаться от претензий на корону ради любимой.
Причиной нежелания Елизаветы принять избранницу внука послужил тот факт, что американка уже была замужем. Королева не желает видеть разведенную девушку подле принца Англии.
Однако не все члены королевского двора согласны с Елизаветой. Брат Гарри принц Уильям и его супруга герцогиня Кейт полностью поддерживают союз влюбленных и отмечают, что Гарри и Меган выглядят по-настоящему счастливыми. А вот что насчет романа сына думает принц Чарльз, прессе неизвестно.Еще по этой теме