Лену Ленину шантажирует бывший бойфренд

Писательница Лена Ленина всегда скрывала от прессы свою личную жизнь. Но чем известнее и успешнее становится владелица сети франшиз-студий маникюра, тем труднее скрывать от камер интимное. Особенно если это камеры самих бойфрендов.

Пару лет назад Лене едва удалось затушить конфликт, выплеснувшийся на просторы Интернета и стоивший ей отношений с парнем.

Ее любовник позволил себе неделикатность и выложил фото Лениной - хоть и гламурное, но… на вотерклозете.

Тогда красавица сильно рассердилась и скинула с лестницы своего дома вещички шутника, безжалостно расставшись с ним.

Сегодня новая угроза появилась на ленинском горизонте в виде ее предыдущего бойфренда, которому не понравилось, как звезда ушла от него, и который решил ее шантажировать: «Если не вернешься, выложу в интернет home-видео».

Реклама

Не возвращайся, Лена, мы посмотрим с удовольствием! Но надеемся, что твои home-видео отличаются от тех, что недавно обнародавала бывшая подруга актера Алексея Панина.

Учитывая любовь ведущей звездных вечеринок к эстетизму, там должно быть все богато и красиво.

Тем более что ее бывший тоже красавчик. Хоть и, разумеется, негодяй.

Фото: instagram.com/lenaleninaofficial

Еще по этой теме