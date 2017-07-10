Лену Ленину шантажирует бывший бойфренд

Писательница Лена Ленина всегда скрывала от прессы свою личную жизнь. Но чем известнее и успешнее становится владелица сети франшиз-студий маникюра, тем труднее скрывать от камер интимное. Особенно если это камеры самих бойфрендов.
- Лена Ленина о модных тенденциях в свадебном маникюре 25 июня 2017 г.
- Экс-возлюбленный Лены Лениной выложил ее интимное фото 25 июля 2016 г.
- Эпатажную красотку Ленину застукали голой на пляже 3 января 2016 г.
- Лена Ленина доказала натуральность груди в Каннах 19 мая 2015 г.
- Секрет чудодейственной диеты Лены Лениной 21 апреля 2015 г.
- Лена Ленина снялась в постели с мужчиной 20 апреля 2015 г.
- Лена Ленина и Корнелия Манго оголились в заснеженных Альпах 28 марта 2015 г.
Пару лет назад Лене едва удалось затушить конфликт, выплеснувшийся на просторы Интернета и стоивший ей отношений с парнем.
Ее любовник позволил себе неделикатность и выложил фото Лениной - хоть и гламурное, но… на вотерклозете.
Тогда красавица сильно рассердилась и скинула с лестницы своего дома вещички шутника, безжалостно расставшись с ним.
Сегодня новая угроза появилась на ленинском горизонте в виде ее предыдущего бойфренда, которому не понравилось, как звезда ушла от него, и который решил ее шантажировать: «Если не вернешься, выложу в интернет home-видео».
Не возвращайся, Лена, мы посмотрим с удовольствием! Но надеемся, что твои home-видео отличаются от тех, что недавно обнародавала бывшая подруга актера Алексея Панина.
Учитывая любовь ведущей звездных вечеринок к эстетизму, там должно быть все богато и красиво.
Тем более что ее бывший тоже красавчик. Хоть и, разумеется, негодяй.
Фото: instagram.com/lenaleninaofficialЕще по этой теме