Ну зачем такое выкладывать? С лицом Надежды Бабкиной совсем неладно

На днях 67-летняя российская исполнительница Надежда Бабкина поделилась с фанатами в Сети новой фотографией, на которой запечатлена без макияжа. Кадр оценили не все поклонники певицы — многие решили, что она перестаралась с инъекциями филлеров.

11 июля Надежда Бабкина на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она с гордостью демонстрирует кулинарный шедевр своего возлюбленного, 37-летнего певца Евгения Гора.

«Женя испек очень диетический торт из черемуховой муки! Вкусняшка... Как приятно, когда ухаживают!

(здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены. — Прим. ред.) — написала артистка.

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Однако фолловеры певицы большее внимание обратили не на пирог, а на внешний вид Бабкиной без грамма косметики. По мнению некоторых ее подписчиков, лицо их кумира уж слишком изменилось за последнее время. «Без косметики, конечно, не очень, но я ее обожаю все равно»,

«Глаз уже не видать, ну зачем, зачем вы все портите свои лица, любимые артисты», «Что с Бабкиной случилось???? Что с лицом???»,

«Я удивляюсь на народ! Что же вы все дифирамбы ей поете??? Переборщила с операциями на лице, стала похожа на трансвестита. А жаль! Красивая женщина была! И не в возрасте тут дело», — пишут под постом Надежды поклонники.

Instagram:

Женя испёк очень диетический торт из черемуховой муки! Вкусняшка... Как приятно, когда ухаживают! A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Jul 10, 2017 at 6:37am PDT

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