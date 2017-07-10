Ну зачем такое выкладывать? С лицом Надежды Бабкиной совсем неладно

Надежда Бабкина (2014 г.)
 

Надежда Бабкина (2014 г.). Фото: Itar-Tass/Scanpix

На днях 67-летняя российская исполнительница Надежда Бабкина поделилась с фанатами в Сети новой фотографией, на которой запечатлена без макияжа. Кадр оценили не все поклонники певицы — многие решили, что она перестаралась с инъекциями филлеров.

11 июля Надежда Бабкина на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она с гордостью демонстрирует кулинарный шедевр своего возлюбленного, 37-летнего певца Евгения Гора.

«Женя испек очень диетический торт из черемуховой муки! Вкусняшка... Как приятно, когда ухаживают!

(здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены. — Прим. ред.) — написала артистка.

Реклама

Однако фолловеры певицы большее внимание обратили не на пирог, а на внешний вид Бабкиной без грамма косметики. По мнению некоторых ее подписчиков, лицо их кумира уж слишком изменилось за последнее время. «Без косметики, конечно, не очень, но я ее обожаю все равно»,

«Глаз уже не видать, ну зачем, зачем вы все портите свои лица, любимые артисты», «Что с Бабкиной случилось???? Что с лицом???»,

«Я удивляюсь на народ! Что же вы все дифирамбы ей поете??? Переборщила с операциями на лице, стала похожа на трансвестита. А жаль! Красивая женщина была! И не в возрасте тут дело», — пишут под постом Надежды поклонники.

Instagram:

Еще по этой теме
Надежда Бабкина открыла секрет своей молодости и красоты

Надежда Бабкина открыла секрет своей молодости и красоты

Как Микки Рурк: 66-летняя Бабкина без макияжа шокировала фанатов

Как Микки Рурк: 66-летняя Бабкина без макияжа шокировала фанатов

Как 67-летняя Надежда Бабкина выглядит с «голым» лицом

Как 67-летняя Надежда Бабкина выглядит с «голым» лицом


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Salacgrīvas pag., 800 EUR
Дом
Дом, Rīga, 140000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Ксения Бородина удивила подписчиков лицом без макияжа Showbiz

ФОТО: Ксения Бородина удивила подписчиков лицом без макияжа

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche Hi-Tech

Дизельный скандал: расследование захватило Porsche

Ученые оценили риск столкновения «Астероида Смерти» с Землей Hi-Tech

Ученые оценили риск столкновения «Астероида Смерти» с Землей

Создана детальная 3D-модель мозга человека Hi-Tech

Создана детальная 3D-модель мозга человека

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием Showbiz

Яна Чурикова призналась, что боролась с серьезным заболеванием

Знаменитости

Превращение

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 