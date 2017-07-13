То ли девушка, а то ли виденье: мировые СМИ гадают, кого вез в своем авто Владимир Путин

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: Alexei Nikolsky/TASS/Scanpix

О личной жизни Владимира Путина после развода с женой почти ничего неизвестно. Впрочем, внимательные западные журналисты пришли к выводу, что у российского лидера вновь появилась дама сердца. Поводом для таких домыслов стал недавний видеорепортаж с поездки президента России на Валаам: операторы запечатлели, как Владимир Владимирович любезно открывает двери пассажиру, который ехал на заднем сиденье его автомобиля. По мнению зарубежных СМИ, Путин подвез женщину.

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64-летний Владимир Путин тщательно оберегает свою личную жизнь от любопытных репортеров. О том, занято ли сердце российского лидера, можно только догадываться. Впрочем,

сам Путин несколько лет назад признавался, что любит и это чувство взаимно. Однако свою пассию глава государства по-прежнему не спешит представлять публике.

11 июля Владимир Владимирович прибыл с официальным визитом на остров Валаам в Карелии. Несколько федеральных телеканалов сняли сюжеты об этой поездке.

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Один из роликов особенно заинтересовал мировую прессу: на кадрах, сделанных каналом «Звезда», видно, как российский президент приезжает к монастырю за рулем внедорожника, выходит из машины и открывает заднюю дверь. Сидящий в автомобиле пассажир в красном на что-то указал Путину, но покидать транспортное средство не стал.

Корреспонденты британского издания The Daily Mail решили, что Владимир Путин привез в святые места свою таинственную спутницу.

Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков развеял эти домыслы, заявив телеканалу «Дождь», что Владимир Владимирович просто хотел что-то забрать у сотрудника службы безопасности. Судя по кадрам, рука действительно больше похожа на мужскую — уж слишком массивная. Кстати, особенно зоркие Интернет-пользователи также заметили, что президент не пристегивается во время поездки в автомобиле. Ремень безопасности был проведен за спинкой кресла, что удивило многих.

Видео:

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