70-летняя женщина призналась в убийстве мужа. Подозревают, что она убила еще троих супругов и двоих бойфрендов

10 июля в Киото случился неожиданный поворот в деле 70-летней Чисако Какейи — ее обвиняют в убийстве мужа, двух бойфрендов, а также попытке убийства и ограбления еще одного партнера (кроме того, есть подозрения, что помимо всех перечисленных она убила еще троих своих мужей). Слушания по делу Какейи идут с конца июня, адвокаты настаивают на ее невиновности — но на очередном заседании женщина внезапно призналась в одном из убийств.

Десять мертвых мужчин

28 декабря 2013 года 75-летнего офисного работника Исао Какейи обнаружили мертвым на полу его дома.

Приехавшая по вызову полиция не увидела ничего подозрительного: пожилой мужчина умер от остановки сердца — естественной, как посчитали, смертью в таком возрасте.

Впрочем, один из сотрудников полиции обратил внимание на печальное обстоятельство: всего за месяц до смерти мистер Какейи женился. Когда в крови умершего обнаружили следы цианида, его немолодая жена первой оказалась под подозрением.

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Исао и Чисако Какейи познакомились на сайте знакомств. Именно так, как выяснилось, бывшая кассирша и владелица бизнеса печати на футболках заводила романы на протяжении нескольких лет. По словам полиции,

она тщательно выбирала объекты своего внимания: как правило, это были пожилые и обеспеченные мужчины, оставшиеся в одиночестве после развода или смерти супруги.

Стоило женщине определиться с кандидатурой, как она начинала забрасывать мужчину романтическими посланиями и добивалась взаимности. А затем ее мужья и партнеры по удивительному совпадению умирали.

Чисако Какейи отвечает на вопросы репортеров. Полиция арестовала женщину по подозрению в отравлении мужа после того, как в его теле были обнаружены следы цианида. Погибший был одним из шести умерших партнеров Какейи. Март 2015 года. Фото: AP/ScanPix

Предположительно, первой жертвой Чисако стал ее первый муж. Консервативные родители не разрешили девушке поступать в университет, а вместо этого выдали за водителя грузовика. Он умер в 1994 году в возрасте 54 лет (самой Чисако Какейи тогда было 47) — но от чего, сейчас уже невозможно узнать: по японским традициям, его тело кремировали. Второй раз женщина вышла замуж лишь через десять лет; ее избранником стал 67-летний президент небольшой фармацевтической компании. Спустя два года умер и он.

В феврале 2008-го Чисако Какейи вышла замуж в третий раз, за 75-летнего землевладельца — но в то же время завела отношения с владельцем магазина одежды примерно того же возраста.

Оба умерли почти сразу, с разницей в два месяца, в марте и мае 2008-го. Следующий жених Чисако Какейи умер, упав замертво с мотоцикла в 71 год.

В больнице, где проходило вскрытие, сохранился образец его крови — теперь в ней тоже обнаружили следы цианида. Последним погибшим стал, собственно, Исао Какейи. По сообщениям The Japan Times, в общей сложности речь может идти о смерти десяти мужчин; четверо были супругами Чисако, двое — бойфрендами; степень близости с остальными не установлена.

Самая пожилая нация в мире

Эта цепочка смертей долгое время не вызывала ни у кого подозрений. Для Японии, которая считается «старейшей» страной в мире по возрасту ее населения, вдовы все же не редкость: хотя, по статистике, в среднем японцы живут до 85 лет, даже там мужчины, как правило, умирают раньше женщин. Как отмечает The New York Times, с этой возрастной планкой связан и один из главных страхов японцев, который могла использовать женщина:

чем больше в стране становится пожилых людей и чем дольше они живут, тем страшнее им провести свои последние годы в одиночестве.

«Пожилые — очень легкая мишень, потому что у них есть деньги, и при этом они боятся изоляции. Этот случай показал уязвимость нашего стареющего общества», — приводит издание слова писателя Хироюки Курогавы. Он известен как автор романа «Бизнес Черной вдовы», сюжет которого почти дословно напоминает историю Чисако Какейи.

Соседи пенсионерки также говорили, что преступления Чисако могут быть связаны с тем, что у женщин в Японии до сих пор меньше зарплата и пенсия, чем у мужчин. Впрочем, Чисако Какейи удалось не просто компенсировать этот разрыв —

от погибших мужчин ей остался в наследство и по страховке миллиард японских иен (то есть почти девять миллионов долларов).

Ненависть и деньги

10 июля Чисако Какейи впервые выступила перед судом: ее обвиняют в убийстве последнего мужа, двух бойфрендов, а также в попытке убийства и ограбления еще одного партнера, который позже умер от рака. Перед началом судебного разбирательства женщина говорила, что полностью передает все полномочия своим адвокатам, однако на очередном заседании внезапно заговорила — и сразу призналась в убийстве. «Да, я убила своего мужа», — прямо сказала она. Чисако якобы решилась на убийство из-за финансовых разногласий с супругом: по словам Какейи, после свадьбы муж не давал ей денег и относился хуже, чем к предыдущей партнерше.

Видео

Женщина также рассказала, что подсыпала супругу цианид в еду, а сам яд достался ей от поставщика ее бывшего бизнеса. Разные издания приводят разные слова Какейи:

по одной из ее собственных версий, она убила мужа исключительно из-за денег, по другой версии — из ненависти.

Позже она сообщила, что не помнит, как призналась в убийстве в суде.

Какейи и ее адвокаты утверждают, что у нее старческое слабоумие. Это же признает и сторона обвинения — впрочем, по ее заключению, женщина вполне в состоянии выступать в суде. Слушания по делу Чисако Какейи продлятся до октября, а свой вердикт суд вынесет в ноябре 2017 года.

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