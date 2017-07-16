Названо самое бюджетное в мире направление для отдыха

Мексика стала самым дешевым туристическим направлением мира по версии сервиса для путешественников Reward Expert.
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Эксперты пришли к такому выводу, посчитав расходы двух отдыхающих в течение одного дня на обед в ресторане, покупку еды и одежды, местный транспорт, развлечения, ночь в отеле и другие нужды.
В Мексике это будет стоить чуть больше 411 долларов.
На втором месте находится Китай со средним показателем в 435 долларов.
Замыкает тройку Польша (почти 446 долларов).
Четвертое место заняла ЮАР, пятое — Чехия с результатами в 458 и 467 долларов соответственно. В топ-10 в порядке убывания также вошли Чили, Канада, Бразилия, Южная Корея и Япония.
Самым дорогим для путешественников государством оказалась Исландия. Однодневный отдых для двоих обойдется там примерно в 1142 доллара.Еще по этой теме