Санта-Мария Герра - это не шутка: звезда Comedy Woman раскрыла тайну своего рождения

Бывшая участница популярного российского юмористического шоу Comedy Woman Елена Борщева и ее мама стали гостьями скандальной программы Андрея Малахова «Пусть говорят» на Первом канале. Правда, на этот раз в студии ток-шоу не ругались, как это водится, а плакали, причем все - и массовка, и звездные гости. Такие эмоции вызвал сначала рассказ комедийной актрисы о своем папе, а затем и ее встреча с ним.

Елена Борщева родилась в неполной семье. Отца она в детстве не видела и только в 10 лет набралась смелости спросить у мамы, кто он и почему не живет с ними. По признанию мамы Борщевой Татьяны,

она родила от панамского студента по имени Хулио Санта-Мария Герра (отсюда, кстати, и творческий псевдоним звезды КВН и Comedy Woman - Елена Хульевна Санта-Мария Герра).

Как выяснилось, в 1980 году молодая практикантка научно-исследовательского института риса в Краснодарском крае Татьяна влюбилась в практиканта из Панамы Хулио Санта-Марию Герру. Их скоротечный роман закончился для девушки беременностью.

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Татьяну не смутил тот факт, что ее возлюбленный был женат и на родине его ждала супруга. Сам же Хулио Санта-Мария Герра ничего не обещал девушке, и

она прекрасно понимала, что не нужна ему. Тот не оказывал ей каких-то особенных знаков внимания и не заводил речь о серьезных отношенихя.

Когда же Хулио узнал, что станет отцом ребенка Татьяны, то предпочел завершить историю с русской любовницей.

Фото: скриншот видео

После окончания учебы он вернулся к себе на родину, а

11 апреля 1981 года на свет появилась Елена Борщева, ныне известная и успешная артистка и кавээнщица.

Instagram:

Привет,Москва!Хорошо тут у тебя,прохладно😂😂😂 #москва #борщева A post shared by Елена Борщева (@lenaborshcheva) on Jul 14, 2017 at 8:06am PDT

Instagram:

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Селфи с Умочкой на аттракционах! #ciprysmoments2017 #борщева A post shared by Елена Борщева (@lenaborshcheva) on Jul 13, 2017 at 10:02am PDT

«Я не в претензии. Он ничего мне не обещал, а я ничего не требовала», - рассказала мама Елены Борщевой в студии «Пусть говорят». Спустя годы она встретила нового мужчину, вышла за него замуж и родила еще одну дочь.

Уехав на родину, Санта-Мария Герра оборвал все контакты с Татьяной.

Елена нашла биологического отца сама. А затем приехала к нему в гости, решив познакомиться с панамскими родственниками.

Не изменяя себе, редакторы «Пусть говорят» решили добавить драматизма в сценарий скандального шоу и пригласили в студию папу Елены Борщевой. Его появление, естественно, стало для героинь передачи большим сюрпризом.

Стоит отметить, что с дочерью мужчина поздоровался достаточно тепло, а ее маму, которую не видел 37 лет, лишь ритуально поцеловал в щечку, кинув холодное «Привет!».

Смотрите полный выпуск программы "Пусть говорят":

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