Принц Гарри хочет снять с себя королевские обязанности, чтобы жениться

Принц Гарри
 

Принц Гарри. Фото: EPA/Scanpix

32-летний принц Гарри и 35-летняя Меган Маркл вместе уже больше года. По слухам, у пары все очень серьезно, и они планируют свадьбу. Однако Елизавета II против союза любимого внука с разведенной актрисой. Впрочем, рыжеволосый завидный жених придумал выход из ситуации: он планирует уделять меньше времени королевским делам.

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В последнее время принц Гарри все чаще говорит в интервью, что королевская жизнь ему опостылела. Такую позицию он занял после того, как начал встречаться со звездой сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл. По информации британских СМИ,

их отношения не одобряет консервативная правительница Великобритании Елизавета II, которая порядком устала от участившихся скандалов в монаршей семье.

Впрочем, Гарри сдаваться не собирается — он хочет вести нормальный образ жизни и планирует сократить количество своих обязанностей, чтобы жениться на американской актрисе.

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На днях источник, близкий к окружению британского принца, рассказал журналу Life and Style:

«Он готов отказаться от королевских дел, если все дойдет до свадьбы. Гарри — очень целеустремленный. Если он хочет обычной жизни, он будет ее вести».

Сообщается также, что Гарри планирует сделать предложение руки и сердца Меган в течение двух ближайших месяцев.

Звезда сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл

Фото: Звезда сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл0

Принц собирается преподнести возлюбленной помолвочное кольцо до своего 33-летия.

«Гарри нашел девушку, с которой хочет провести всю оставшуюся жизнь. Он только и делает, что говорит о будущем»,

— поделился с журналистами приятель внука королевы Елизаветы II.

Напомним, что с Меган Маркл принц Гарри познакомился весной 2016 года во время поездки в Канаду. Они встретились на одном из благотворительных мероприятий и тут же нашли общий язык. Свой роман пара долгое время скрывала, однако папарацци все же удалось заснять их во время романтической прогулки по Лондону, а затем и на свадьбе общих друзей.

Принц Гарри целуется со своей возлюбленной

Фото: Принц Гарри целуется со своей возлюбленной0

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